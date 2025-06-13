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67歲蔡琴淚崩失守！追憶生命中最重要的男人 罕見哭到泣不成聲

蔡琴演唱會。（記者王文麟攝）蔡琴演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「金嗓歌后」蔡琴今晚在台北國際會議中心舉辦「不要告別」演唱會，67歲的的她變得超感性，才唱到第四首歌就淚崩，以美聲撩動台下觀眾的情緒，更數度在台上淚崩。

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蔡琴開場身穿金色閃亮的優雅禮服現身，選唱《新不了情》、《被遺忘的時光》，甜稱台下每一位歌迷都是知音。

蔡琴演唱會。（記者王文麟攝）蔡琴演唱會。（記者王文麟攝）

蔡琴感性表示：「我覺得好感動，沒想到以我這個年紀還能獲得滿堂彩」，打趣稱沒想過自己的歌，竟然都變成老歌了。聽到歌迷高喊「我愛妳」，歌后罕見回應「我也愛你」，「我很少回我也愛你，因為我覺得，現在該是我說我愛你的時候了」。

話才說完，蔡琴看到滿場歌迷給予熱情掌聲，突然感動泛淚，「我都不敢看誰坐在哪個位置，好多老朋友都在現場，還有每一位的歌迷，所以我的票都賣光了，你們都是我的好朋友，是不是？」而她的好友陳文茜本來也買了票要來演唱會，最後因為身體狀況被醫生阻止而沒有到場。

蔡琴演唱會。（記者王文麟攝）蔡琴演唱會。（記者王文麟攝）

今晚蔡琴重現國語、台語以及英文歌，她以《Five Hundred Miles》獻給已逝父親，提到跟爸爸同一天出生，自小特別得父親疼愛，擔任船長的爸爸，每次出海總不忘帶禮物給她，「有一年生日，爸爸送給我一個當時很拉風的手提收音機當禮物，我聽著它學歌也學英文。」

蔡琴演唱會。（記者王文麟攝）蔡琴演唱會。（記者王文麟攝）

提到生命中最重要的男人，蔡琴哭到泣不成聲，她說：「只要談到爸爸、媽媽，我就忍不住，這段特別私密，請大家見諒。」曝光內心最柔軟的一塊。

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