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被爆欠管理費撕毀公告擾鄰 郭書瑤不滿個資外流提告社區主委

藝人郭書瑤今日前往台北地檢署開庭。（讀者提供）藝人郭書瑤今日前往台北地檢署開庭。（讀者提供）

〔記者王定傳／台北報導〕藝人郭書瑤出道以來給人甜美形象，10年前晉升「有殼族」，以1500萬在北市信義區入手20坪頂樓精緻宅，沒想到卻與鄰居鬧出糾紛，她去年被控積欠社區1年管理費且經常不領取包裹，致貨物堆滿社區大廳，經週刊報導後，郭書瑤認錯，但據了解，郭因不滿報導裡竟有她在大樓電梯裡的照片，因此對社區蘇姓主委提告違反個資法，她今日下午3時以告訴人身分前往台北地檢署開庭。

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下午3時50分左右，庭訊結束後，媒體詢問郭本案被告是誰？郭表示「因為找不到人，所以就交給律師處理」，並說：「我不知道會驚動到這麼多人，大家辛苦，謝謝」；另有媒體詢問藝人劉品言閃婚一事，郭說：「我沒有看到消息，就已經先知道了，就非常開心」。

去年5月間週刊報導，郭書瑤積欠1年管理費近5萬，遭管委會向法院聲請支付命令，然而她卻拒收公文，還兩度撕毀社區公告，且經常網購，但包裹只簽收不領取，致包裏堆滿社區大廳。

郭書瑤因廣告「殺很大」一夕爆紅。（本報資料照，記者胡舜翔攝）郭書瑤因廣告「殺很大」一夕爆紅。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

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對於種種指控，郭書瑤回應，「因為工作忙碌、常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好，但無暇不是理由，我已深自檢討，用最快速度處理完畢。」表示日後一定會嚴以律已，也請家人協助定期繳納管理費，私人物品也會盡快處理好。

據了解，郭因不滿報導裡竟有她在大樓電梯裡的照片，認為個人隱私遭侵犯外流，提告社區蘇姓主委違反個資法，今下午3時許前往北檢開庭時，面對媒體詢問僅回說：「謝謝大家」。

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