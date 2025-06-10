館長稱「中國不禁翻牆」 486先生9字警告

網紅「館長」陳之漢今下午搭機前往中國上海。（記者朱沛雄攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢今（10）搭機前往中國上海，並喊話即將在當地進行直播，讓臺灣人看到中國的現況。在桃園機場出境前他接受訪問，竟稱「中國根本不禁止翻牆」、「只是要額外支付VPN（虛擬私人網路）費用」，便能掌握牆外的網路資訊。

486先生在臉書發文。（翻攝自臉書）

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稍早，團購電商名人「486先生」陳延昶在臉書發文，只寫下短短9字：「 千萬不要用中國的VPN」。事實上，中華人民共和國法律中的《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》第六條明確指出，「計算機信息網絡直接進行國際聯網，必須使用郵電部國家公用電信網提供的國際出入口信道。任何單位和個人不得自行建立或者使用其他信道進行國際聯網」，意即在中國未經允許使用VPN工具翻牆皆是違法的，有可能被處最高1.5萬元人民幣（約新台幣6.3萬元）的罰款。

486先生只寫下短短9字警告。（翻攝自臉書）

館長預告自己將在中國以YouTube平台開播，然而中國「牆內」至今依舊封鎖YouTube的使用。不知館長抵達中國後，是否將違法使用VPN翻牆直播。

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