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娛樂 最新消息

出國爭光啦！《鬼才之道》入選多倫多影展「午夜瘋狂」闖北美首映

《鬼才之道》成為入選今年多倫多影展「午夜瘋狂」單元唯一台片。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕第49屆多倫多國際影展（TIFF）昨（25日）晚公布「午夜瘋狂」單元片單，《鬼才之道》成為唯一入選該單元的台片，將於影展期間於北美首映，同時也有機會角逐觀眾票選獎。包括導演徐漢強、主要演員陳柏霖、張榕容、王淨等人都相當期待國外影迷反應。

多倫多影展大讚《鬼才之道》憑藉精心的劇情巧思和極具魅力的演員陣容，「導演徐漢強巧妙地結合恐怖元素，幽默與富有情感共鳴的故事，讓人會深深愛上這些角色，並且為他們的夢想加油。相信TIFF午夜瘋狂的觀眾也會有同樣的感受！」

《鬼才之道》憑藉精心的劇情巧思和極具魅力的演員陣容，獲得多倫多影展高度評價。（牽猴子提供）

導演徐漢強對於入選相當開心，更表示電影引用了不少台灣的鬼故事和都市傳說，雖然對白節奏很快也很台灣，但他們不僅在英文翻譯花了很大的功夫，也在故事核心和敘事手法上盡可能照顧國際觀眾，「可以入選多倫多影展非常開心，希望這個故事也可以給台灣以外的觀眾一個大大的擁抱。」

片中飾演厲鬼經紀人Makoto的陳柏霖得知入選直呼「太棒啦！」更說「一定中」真的不是說假的，「好期待看到國外影迷的反應，相信感動的共鳴度不分語言。」飾演厲鬼天后凱薩琳的張榕容也說迫不及待想看到「凱薩琳」的魅力征服海外，「而且《鬼才之道》的劇情是能打動人心的，我們是最棒的喜劇片。」飾演同學的王淨則好奇觀眾看到她的「好恨啊！」會不會笑出來，「希望在多倫多影展的每一場放映都可以被秒殺。」

《鬼才之道》將於8月7日在台上映，第49屆多倫多國際影展則於9月5至15日舉行，影展詳細放映時間將於8月13日公布。而片中「旺來五人幫」陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦，下週六（8月3日）將連同飾演「國際小巨星」潔西卡的姚以緹前進高雄、台南與台中，舉辦「鬼才搶先想死你」映後見面會，在正式上映前搶先會影迷。

6位主演將出席20分鐘的映後活動，參與者還將獲得片中象徵旺來大飯店都市傳說起點的「414號房」房卡鑰匙圈，更有機會抽中和影人們合照，票價、購票訊息及活動詳情請上官方臉書查詢。

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