館長稱「中國沒禁翻牆」可用VPN 網友舉實例打臉

館長聲稱「中國根本沒有禁止翻牆」、「只是要多付一個VPN（虛擬私人網路）的費用」。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢今（10）啟程前往中國，預告將在上海等地進行直播，並叮囑網友隨時注意他開播。館長在桃園機場出境前，還表示會分享中國的真實狀況打臉民進黨，更說「中國根本沒有禁止翻牆」、「只是要多付一個VPN（虛擬私人網路）的費用」，館長都還沒踏出國門，網友立刻拿出實例啪啪打臉。

館長曾經把自己P成習近平的樣子。（翻攝自臉書）

中國有法律明文禁止「翻牆」，有人被抓一次就損失約106萬元人民幣（約新台幣442萬元）。河北省承德市一名馬姓工程師，2023年被發現透過VPN等方式為國外公司工作，於是遭到罰款200元人民幣（約新台幣834元），但工程師約106萬元人民幣的年收入也被視為「非法所得」，全數遭到沒收。

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館長說用VPN不犯法，立刻有人舉出實際案例，該案被沒入非法所得高達新台幣442萬元。（翻攝自臉書）

館長口中的「翻牆」實際上就是透過VPN，以加密流量和隱藏IP位址，讓真實網路活動IP被隱藏，看起來像是從所連接VPN伺服器位址上網。而這種「翻牆」、「科學上網」可能觸犯《中國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》第6條與第14條。根據第6條規定，進行國際聯網時必須使用郵電部國家公用電信網提供的國際出入口信道，任何單位和個人不得自行建立或使用其他管道進行國際聯網；第14條規定，違者由公安機關則令停止聯網、給予警告，可以處1.5萬元人民幣（約新台幣6.3萬元）以下罰款，並沒入違法所得。

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