6/16-6/22宇宙幸運星Top4！最易翻車星則是「他們」

本週射手很適合在工作、學業衝刺，考運也不錯。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著夏至到來，本週星象有兩大重點，一個是「 火星進處女座（6/17）」，另一則是「太陽進巨蟹座（6/21）」。

星座專家「安德魯的賤聲房」分析， 火星主宰行動與能量，當這顆平常衝很快的星，進入處女座以後，便開始切換為碎念老媽模式：「桌子擦乾淨沒？報表改好了沒？細節有顧好嗎？」行動力沒變，但變得超要求一定要「做得漂亮」，讓自己陷入一種「事情沒做完就睡不著」的強迫症感，建議多了一個超級龜毛腦袋的處女座，做事一定要挑對時間、用對方法、擺對位置，但轉個念，這時反而也適合用來做報告、整理人際、處理那些你懶了很久的雜事。

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當主宰外在性格的太陽進入巨蟹座，意味著「水象的溫柔大魔王來了」。讓巨蟹座的情緒就像瘋狗浪，說翻臉就翻臉，說想哭眼淚就直接流～而且突然變得超愛回家！巨蟹模式ON代表：情感、家人、舊愛、過去、記憶通通回鍋重播一次給你看；面對「超級感性週」，巨蟹座的愛情運也隨之翻紅，是水到渠成的一週。

➤6/16～6/22宇宙幸運星TOP4

【事業最旺】處女座

火星一進門，處女直接變身細節魔人。工作效率超越主管、排程排到2036，做事做得比AI還像AI。

→適合拚業績、做決策、打BOSS級會議。

【感情最旺】巨蟹座

生日月開跑＋太陽回家，整個人自帶柔焦濾鏡和媽媽光環。戀愛運甜到像喝加煉乳牛奶。

→單身的有人暗戀你、曖昧的會升溫、穩交的會想結婚。

【財運最旺】金牛座

金星守護＋基本面穩得嚇人，投資報酬率看漲，小偏財也有驚喜（像是買飲料抽中免費大杯）。

→適合買彩券、談加薪、處理理財

【學業最旺】射手座

腦子超清楚、學習力激活，一看書就進腦、問問題都能答對，考試有望逆襲當黑馬！

→適合考證照、上課、讀語言、備審資料。

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➤6/16～6/22要小心翻車的3個星座

．Top 1牡羊座

火星一換位，你就像小狗沒牽繩，整個暴衝，情緒失控，一不小心就會亂衝、亂罵、亂買東西。

．Top 2魔羯座

壓力堆積如山還不說出口，像是定時炸彈，工作壓力密度直逼黑洞，容易陷入「我是不是不夠好」的內耗地獄，拜託你去喝杯茶好好冷靜一下好嗎？

．Top 3天蠍座

一邊壓抑情緒，一邊愛到癡纏，整個情感界的暗黑冰山爆發期，小心變成別人的情緒地雷。暗戀暗到自爆、壓抑壓到內傷，還裝沒事，情緒像冰山碰鐵達尼號──沉！

星座專家「安德魯的賤聲房」是知名的YTR。（安德魯的賤聲房提供）

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