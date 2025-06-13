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館長看到了嗎？杜汶澤定居5年讚台灣：這國家很好

杜汶澤大讚「我台灣我驕傲」。（資料照）杜汶澤大讚「我台灣我驕傲」。（資料照）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港演員杜汶澤今天（12日）有感而發，大讚「我台灣我驕傲」，認為如果剛好你是台灣人，「恭喜你！這個國家很好。」一席話讓網友不禁聯想到現在於中國探訪的館長。

杜汶澤發文引發許多人討論。（翻攝自臉書杜汶澤）杜汶澤發文引發許多人討論。（翻攝自臉書杜汶澤）

杜汶澤今天在臉書直言「無知很可怕」，稱自己因為工作關係到過世界各地，不管是世界各大城市還是窮鄉僻壤，「市容，的確是一把利劍，可以讓人在短促的時間看得到你的本事。尤其一些發展中國家，更加可以讓世界看得見你的進步！」

不過他認為旅遊和生活是兩回事，城市人才知道大城市的苦，能夠在大城市生存的人都不是塑膠做的。杜汶澤回想自己的家鄉香港曾經也很繁榮，如今卻變了樣，「我深愛的故鄉，是真正的國際大都會！可是現在呢？香港的情況，我相信所有人都知道吧！希望有天她可以得到真正的自由，我每天祈願。」

杜汶澤已經融入台灣生活，圖為他拜訪種花生的花蓮阿姨。（翻攝自杜汶澤臉書）杜汶澤已經融入台灣生活，圖為他拜訪種花生的花蓮阿姨。（翻攝自杜汶澤臉書）

杜汶澤定居台北第5年，他已經越來越融入這裡的生活，「開車去很多地方已經不用看地圖，便利商店讓我去到全世界都覺得不夠方便，上班路程是香港的四分之一，以前去銅鑼灣健身要開一個小時的車，現在是5分鐘。好餐廳吃不完，喝whisky 又便宜，哈哈！」他也感謝台灣的醫療，救活了太太。

杜汶澤感謝台灣醫療救了太太。（翻攝自杜汶澤臉書）杜汶澤感謝台灣醫療救了太太。（翻攝自杜汶澤臉書）

「我台北我驕傲，我台灣我驕傲！」杜汶澤說道：「如果你剛好是台灣人？恭喜你！這個國家很好！」貼文一出，網友紛紛表示，「能生在台灣真是太好了」、「tag館長」、「在説大壯尋奇上海篇」、「生在台灣真的很幸福，至於每天只會看衰的人就看看就好了」、「太多人身在福中不知福了」。

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