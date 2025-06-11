（獨家）恭喜！郭書瑤遭爆嫁給「混血兒」 驚人喜訊曝光回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「瑤瑤」郭書瑤昨天現身台北地檢署，以告訴人身份前往開庭，而近來圈內盛傳，瑤瑤已經離開好姐妹曾之喬的經紀公司「星星相藝」，轉投玖壹壹所屬的「混血兒娛樂」，雙方正式展開合作要衝刺演藝事業。

郭書瑤加盟新東家混血兒娛樂（翻攝臉書）

瑤瑤在3年多前，加入曾之喬的經紀公司，如今約滿結束合作，傳出她已經加入混血兒娛樂，讓人好奇是否是好友春風簽的線。春風與瑤瑤相識多年，兩人交情非常深厚，感情好到一起到日本旅遊，甚至傳出了烏龍緋聞。

請繼續往下閱讀...

郭書瑤與春風交情深厚。（翻攝IG）

事實上，瑤瑤與春風都是以「兄弟」相稱，春風甚至答應瑤瑤將來出嫁時，要代替瑤瑤離世的父親牽她到婚禮現場，讓瑤瑤很感動，直呼：「沒爸的女兒還是有兄弟罩。」現在傳出兩人已成了同門。

玖壹壹上月力邀郭書瑤（前排中）擔任MV女主角，還有大飛、歐吉虎、潤少、五木等人攜手演出。（混血兒娛樂提供）

其實玖壹壹上月推出新歌《當我沒愛過》，當時就力邀瑤瑤擔任MV女主角，分別與男主角洋蔥、春風、健志上演對手戲。瑤瑤遭爆「嫁」進「混血兒娛樂」，未來除了演戲，還能繼續她熱愛的歌唱事業，對此，「混血兒娛樂」大方回應：「與郭書瑤展開合作中，希望未來能共同創造出更多作品帶給大家驚喜。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法