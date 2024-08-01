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娛樂 電影

訓練心酸畫面流出！王淨「沒壓過人」練床咚 張榕容猙獰爬行下腰親上陣

〔記者許世穎／台北報導〕台片《鬼才之道》日前釋出「厲鬼訓練」花絮，片中許多高難度的「競技體能」動作，讓張榕容、王淨、姚以緹都使出渾身解數，為了嚇人拼盡全力，簡直「當鬼比當人還辛苦」！

片中張榕容飾演的「凱薩琳」和王淨飾演的「同學」為了在鬼界生存豁出去，其中一段情緒最高潮的戲，張榕容奮力喊道：「都當鬼了，怎麼比當人還累！」簡直喊出心聲，情緒起伏堪比坐雲霄飛車。

王淨（左）在《鬼才之道》為了找出必殺技，練習鬼壓床。（牽猴子提供）

張榕容多次下腰都是親自上陣，雖然有動作指導在旁協助，但也是高難度的挑戰，對此張榕容說：「我長期練瑜伽所以還算軟Ｑ，這一場還要在地上猙獰的爬行，其實比下腰還要累。」

王淨則為戲練習了「床咚」，原來有一場戲她要練習怎麼「鬼壓床」嚇人，透露「因為我沒壓過人，所以有學一下怎麼床咚人家。」王淨更需要在柏油地上匍匐前進，身上都有做好防護措施，但在冬天溼冷的地上這樣爬來爬去，讓她直說：「看我的表情真的不是演的，當下我覺得自己好廢啊！」

張榕容（右）為《鬼才之道》苦練，多次下腰都是親自上陣。（牽猴子提供）

《鬼才之道》將於8月7日正式在台上映，本週六（3日），主演們搶先在高雄環球影城、台南西門新光影城與台中站前秀泰「鬼才搶先想死你」特別場與觀眾見面，包括陳柏霖、張榕容、王淨、姚以緹、百白、瘦瘦6位演員不只會出席20分鐘的映後活動，參與者還將獲得「414號房」房卡鑰匙圈，更有機會抽中和影人們合照。

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