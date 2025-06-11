陳詩媛證實「非自願離開樂天」 嫁王齊麟後還想跳啦啦隊

陳詩媛（左）、王齊麟昨（10）日登記結婚，今合體出席活動。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕奧運羽球金牌王齊麟昨（10）日與前樂天女孩「十元」陳詩媛登記結婚，今兩人首度以夫妻身分合體，甜蜜現身大學眼科活動，幸福神情藏都藏不住。不過，先前傳出陳詩媛是「非自願離開樂天啦啦隊」，她也首次公開回應，還原當時情況。

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對於是否重返啦啦隊舞台，陳詩媛坦言：「應該是不會了吧！但我還是很喜歡這份工作，有機會還是想跳，只是可能換個角色支持棒球。」王齊麟立刻補充：「她現在的角色就是『王太太』，但她也很有能力、有很多想法，我全力支持她，她有很明確的未來憧憬。」

談起當初離開樂天的過程，陳詩媛語氣平實地說：「當時有跟球團提出說，不知道什麼時候會被求婚、結婚，就有先問可不可以結婚後繼續跳？當時球團還沒想好，一直處於討論狀態，後來我突然就被求婚了，結果球團也沒給明確回應，所以我就順勢離開了。」言談間似乎透露著些許遺憾。

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至於是否有其他球隊向她招手？陳詩媛表示：「有機會的話我會很開心，因為還是很喜歡應援。」她也坦言啦啦隊競爭激烈，擔心自己跟不上。王齊麟則力挺老婆表示：「她在應援的時候是在發光，把歡樂氣氛帶給觀眾真的很厲害。」

從啦啦隊員身分轉換成「王太太」，陳詩媛也坦言剛開始很不適應，「因為我們交往是公開的，他拿金牌之後人氣暴漲，我一度很不習慣。但現在換個角度想，我能有這麼棒的老公其實很幸福。」

對於近期樂天女孩傳出內部風波，包括Dora捲入小三爭議等，陳詩媛則低調表示：「沒有特別關注，也跟Dora不太熟，她是我之後一年才加入的。」

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