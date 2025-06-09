BLACKPINK、TWICE都在高雄開唱 網友分析主因：贏爛

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流魅力席捲南台灣！韓國兩大人氣女團BLACKPINK與TWICE不約而同選定高雄國家體育場舉辦演唱會，兩場盛會時間相隔不到一個月，消息一出，粉絲激動不已，網路上更瘋傳，「要搬去高雄住了」的玩笑話，讓高雄這座城市再度成為網友關注的焦點。

YG娛樂上個月公告BLACKPINK於10月18、19日在高雄世運連唱兩天。（翻攝自YG娛樂）

JYP娛樂宣布TWICE將於11月22日在高雄世運開唱。（翻攝自IG）

不少粉絲對於兩團同時選擇高雄，而非北部地標台北大巨蛋感到好奇。有網友分析，世運主場館不僅提供場租優惠，還省去高額抽成，讓主辦單位大幅降低成本；再加上TWICE本次巡演使用360度環形舞台設計，搭配開放式場地，空間利用更為靈活，為活動加分不少。反觀大巨蛋，光是包場租金單日就要210萬，還要抽1成票房。

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TWICE（左）跟BLACKPINK（右）都選在高雄世運開唱，讓不少網友開始分析原因。（翻攝自IG）

BLACKPINK將於10月18、19日連續兩天在高雄世運登場，這也是她們二度在此開唱，第一次是在2023年，留下許多粉絲難忘回憶。而TWICE也宣布，11月22日將首度於台灣舉辦專場演唱會，更傳出23日有望加場的消息，讓ONCE（粉絲名）迫不及待搶票。

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高雄世運接連迎來兩場重量級演唱會，不只激起全台粉絲朝聖，也在社群平台Threads上掀起熱烈討論，「10月看BLACKPINK，11月追TWICE，高雄才是演唱會聖地吧！」、「高雄才是天團基地，這次贏爛了」等留言狂刷版面，顯示高雄在亞洲演唱會版圖上的影響力正不斷升高。

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