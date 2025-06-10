（專題）不只劉品言連晨翔「假戲真做」！盤點8對因戲結緣超甜蜜夫妻

〔記者蕭方綺／專題報導〕劉品言與小3歲的連晨翔昨宣布結婚、懷孕喜訊，好人緣的2人因這顆「震撼彈」讓社群媒體因此洗版，回顧他們戀愛史，2022年演出戴愛玲MV相識，去年合作台劇《舊金山美容院》更進一步認識，後來為戲配音，決定以結婚為前提低調交往，劉品言昨則公布雙喜臨門好消息，表示：「謝謝連晨翔，謝謝我們的小孩，謝謝世界贈與我的平凡與不平凡。請用守護的心祝福我們。」相當甜蜜。

劉品言無預警宣布結婚懷孕，老公是小她3歲的連晨翔。（翻攝自臉書）

因為拍攝戲劇、電影需要花長時間相處、溝通，可以更近一步認識彼此，加上演員之間有相似的生活節奏與壓力，這種互相理解與支持，有時比外界更容易建立親密關係，因此演藝圈有許多「因戲結緣」的甜蜜夫妻或是情侶檔。本報盤點8組在戲中愛情動人，戲外也相戀的「假戲真做」夫妻檔名單。

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邱澤、許瑋甯因戲結緣，升格爸媽後，讓人期待寶寶顏值。（資料照，記者陳逸寬攝）

1、許瑋甯、邱澤–《當男人戀愛時》

許瑋甯和邱澤2021年主演電影《當男人戀愛時》，宣傳期間就不斷傳出兩人在一起的緋聞，不過一直都沒被證實，像是邱澤出席香水活動，被問秘戀他回「我覺得交朋友的事情隨緣吧，謝謝大家關心」，至於是否有跟許瑋甯聯絡，他巧妙回「我會送一罐香水給她」，既不否認也沒承認戀情，沒想到當年12月2人無預警發布好消息，證實已登記結婚。而今結婚邁入第三年，小倆口要迎來愛的結晶，洋溢幸福！

張書偉（右）、謝京穎去年6月舉辦婚禮。（資料照，記者王文麟攝）

2、張書偉、謝京穎–《市井豪門》

「Energy」成員張書偉2023年5月大方認愛同樣出演八點擋《市井豪門》的謝京穎，交往不到一年，年底就宣布登記結婚喜訊，去年6月辦完婚禮，謝京穎透露已完成冷凍胚胎療程，共取出33顆卵子，並表示：「一切都是最好的安排。」張書偉則說現在要考量拍戲、Energy的演出，怕沒體力帶小孩，等到日後閒暇就會積極做人，語氣中透露期待升格爸媽的喜悅。

方志友、楊銘威夫妻倆互動可愛。（民視提供）

3、楊銘威、方志友–《我的寶貝四千金》

楊銘威與方志友結婚已滿10周年，兩人過去因電視劇《我的寶貝四千金》結下良緣，2015年兩人閃婚後育有一男一女。對於目前感情狀態如何，方志友之前受訪時突自爆猛料，表示楊銘威酒後和她吵架曾提過離婚，她不滿楊銘威總把這兩字掛嘴邊，還反擊老公：「再講就成真！」不過方志友要大家別擔心，都只是一時氣話，目前二人婚姻狀態還是很穩定，看得出2人都是愛開玩笑的個性。

胡宇威、陳庭妮愛情長跑10年結婚。（資料照，記者潘少棠攝）

4、胡宇威、陳庭妮–《真愛趁現在》、《真愛黑白配》

胡宇威、陳庭妮從2012年就因接連拍攝兩部「真愛」系列華劇《真愛趁現在》、《真愛黑白配》，戲裡戲外完美的CP感而傳出緋聞，但他們從不認戀情，沒想到時隔9年的「正式官宣」就是他們假戲真做結婚啦，這對「真愛CP」特地挑在1月13日的13點14分，象徵「一生一世」同時發文，並在2023年7月於紐約登記結婚，只是小倆口對於「婚禮場地」要求太高，至今仍在尋覓夢想中的婚禮。

柯佳嬿與坤達結婚多年，感情甜蜜。（翻攝自IG）

5、坤達、柯佳嬿–《我們發財了》

坤達與柯佳嬿兩人2012年演出電視劇《我們發財了》傳出緋聞，雖然兩人對於戀情都避而不答，但在交往五年後，2017年宣布結婚喜訊。婚後坤達曾被封上「曬妻魔人」的封號，因他會在個人社群上po出老婆柯佳嬿的睡照與醜照，就連家事分工都堅持不讓老婆洗東西，擔心會傷到老婆的手。在老婆為了進入角色而煩惱時，給予陪伴與聆聽，放閃得很可愛。

辰亦儒（左）、曾之喬近日成為新手爸媽。（翻攝自IG）

6、辰亦儒、曾之喬–《愛似百匯》

辰亦儒與曾之喬2009年一起演出電視劇《愛似百匯》而認識，但外界都不知道兩人當時就假戲真做戀愛，直到2020年宣布閃婚後，才坦言其實他們這10年交往期間分分合合，好在辰亦儒決定追回心愛的女人，將曾之喬追回來好好呵護。

而小倆口現在也有了可愛兒子，有了孩子後，曾之喬對老公滿口的誇讚，認為他更會主動承擔事情：「真的沒看錯人！」辰亦儒也不只一次深深的感謝她的辛苦，一路上給予滿滿鼓勵：「我很謝謝他很常誇獎我，稱讚我是天使媽媽，怎麼會有這麼多的耐心和毅力。」

吳奇隆（左）與劉詩詩的婚變消息沒有停過。（翻攝自微博）

7、吳奇隆、劉詩詩–《步步驚心》

劉詩詩和吳奇隆在2011年古裝劇《步步驚心》中的感情糾葛，讓觀眾跟著哭了好幾回，戲外差17歲的兩人2013年公開戀情，並於2015年3月在巴厘島舉行了婚禮，育有1子「步步」。只是他們的婚姻一直被網友看衰，這幾年每個月都會持續有「爆出離婚蛛絲馬跡」的消息在網路上流傳，光是戒指有沒有戴上、公司分產或是劉詩詩生日，吳奇隆有沒有公開祝福，一舉一動都是網友密切關注的新聞，只是他們依舊過著自己的日子，絲毫不被外界影響。

玄彬和孫藝珍2022年結婚。（翻攝自IG）

8、玄彬、孫藝珍–《愛的迫降》

玄彬和孫藝珍因韓劇《愛的迫降》升格戀人，於2021年元旦認愛，公開戀愛1年後宣布結婚，並於2022年11月27日迎來寶貝兒子。孫藝珍去年更不忘慶祝結婚兩週年，上傳未公開的婚紗照，這對因戲結緣的神仙眷侶，用實際行動書寫了愛情童話，讓人見證了從螢幕到現實的真摯愛情。

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