晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

替大S感嘆當媽不易 張蘭怒嗆網友「她付出了什麼？」

張蘭曬出一家人到日本沖繩度假的影片。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪小菲與「大S」徐熙媛離婚之後，在寒暑假固定會帶孩子出國遊玩，張蘭也都會一起，昨（2）張蘭在社群更新近況，秀出祖孫情深的畫面，讓網友留言感嘆當媽媽不容易，卻遭張蘭回嗆。

近日汪小菲一家帶著前妻大S的兩個女兒到日本沖繩旅遊，可見已經成為汪太太的Mandy也在一旁，也算是新婚蜜月之旅，一同團圓的張蘭在社群曬出度假影片，配文寫下「珍惜家人的美好瞬間，將快樂延續到永遠」，引起網友關注，就有人留言感嘆，「一句長大了，不知媽媽背後的付出有多少，只有當過媽媽的才知道其中的不易」。

張蘭回嗆網友。（翻攝自微博）

沒想到該網友的感慨卻引來張蘭不滿，親自回嗆，「想問你一句，天底下哪個媽媽不要付出，她付出了什麼？你們看到了嗎？」、「楊阿姨、阿敏24小時大（帶）大的知道嗎？」張蘭的嗆辣回應，令不少網友無奈，「還以為有了新媳婦就能放過大S」、「這是酸辣粉又沒流量了是吧」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中