替大S感嘆當媽不易 張蘭怒嗆網友「她付出了什麼？」

張蘭曬出一家人到日本沖繩度假的影片。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪小菲與「大S」徐熙媛離婚之後，在寒暑假固定會帶孩子出國遊玩，張蘭也都會一起，昨（2）張蘭在社群更新近況，秀出祖孫情深的畫面，讓網友留言感嘆當媽媽不容易，卻遭張蘭回嗆。

近日汪小菲一家帶著前妻大S的兩個女兒到日本沖繩旅遊，可見已經成為汪太太的Mandy也在一旁，也算是新婚蜜月之旅，一同團圓的張蘭在社群曬出度假影片，配文寫下「珍惜家人的美好瞬間，將快樂延續到永遠」，引起網友關注，就有人留言感嘆，「一句長大了，不知媽媽背後的付出有多少，只有當過媽媽的才知道其中的不易」。

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張蘭回嗆網友。（翻攝自微博）

沒想到該網友的感慨卻引來張蘭不滿，親自回嗆，「想問你一句，天底下哪個媽媽不要付出，她付出了什麼？你們看到了嗎？」、「楊阿姨、阿敏24小時大（帶）大的知道嗎？」張蘭的嗆辣回應，令不少網友無奈，「還以為有了新媳婦就能放過大S」、「這是酸辣粉又沒流量了是吧」。

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