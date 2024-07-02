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娛樂 最新消息

汪小菲攜Mandy飛沖繩拚蜜月寶寶 張蘭左牽右拉祖孫情深

汪小菲（左）與新妻Mandy在沖繩積極造人。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕汪小菲與「大S」徐熙媛離婚之後，寒暑假都會固定陪伴孩子出國，張蘭也會飛過去「一家團圓」。今年暑假「Mandy」馬筱梅已經順利成為汪太太，也成了孩子的後母，所以汪小菲帶著Mandy、兩個孩子從台灣飛到沖繩，張蘭也飛過去相會。金（2）張蘭曬照，只見她一手牽著一個孩子，祖孫情深，而孫女玥兒一頭烏黑長髮相當吸睛，跟大S有幾分神似。

張蘭（中）左、右手各牽著一個孫。（翻攝自微博）

汪小菲和Mandy在飯店散步、賞海景之外，Mandy也在社群分享造訪水族館的美景。汪小菲日前就放出豪語要Mandy早生貴子，看來兩人此番旅行應該也很「積極做人」汪小菲也在直播說過：自己開始早晚喝中藥，每天使用跑步機鍛鍊半小時，開玩笑表示如果可以我（汪小菲）能去懷孕的話，我願意去做。

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