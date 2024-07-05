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吳卓源捲小三風波後首發歌！網鼓勵哭喊：會找到原本的自己

吳卓源捲小三風波後，前段時間PO出自彈自唱曲。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「鄉民老婆」稱號的吳卓源，今年4月被拍到坐在朱軒洋腿上親熱，但朱軒洋早有交往多年女友，深夜幽會畫面流出後，形象大受影響。今（5）日，吳卓源無預警在社群PO出新曲《她是誰》，YouTube、spotify都已上線。

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吳卓源在6月初時，於社群平台發布自彈自唱的影片，像是在透過歌曲吐露前陣子捲入小三風波的內心感受，出現「還以為找到幸福，結果全是錯誤」、「不想再沉默不想再哭了，怎麼拚回，心已碎」等歌詞，引來不少罵聲，目前留言區已關閉。

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而今日此歌正式上線，取名為《她是誰》，吸引許多粉絲留言鼓勵：「你會找到原本的自己的！」、「讚啦終於出新歌了」、「I'll always be with you!」、「Ju的歌聲，好喜歡！」、「我好想你...你回來了！」，但也有網友繼續開噴吳卓源，「這個留言是買網軍嗎」不用道歉喔」、底下開放還在氣的女人繼續噴」、裝沒事的公關手法她是誰 是小三蝦妹

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