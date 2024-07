吳卓源捲小三風波後首發歌！網鼓勵哭喊：會找到原本的自己

吳卓源捲小三風波後,前段時間PO出自彈自唱曲。(翻攝自IG)

葉姵妤/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕有「鄉民老婆」稱號的吳卓源,今年4月被拍到坐在朱軒洋腿上親熱,但朱軒洋早有交往多年女友,深夜幽會畫面流出後,形象大受影響。今(5)日,吳卓源無預警在社群PO出新曲《她是誰》,YouTube、spotify都已上線。



相關新聞:捲朱軒洋小三後神隱2月 吳卓源曬照疑似重新出發?

吳卓源在6月初時,於社群平台發布自彈自唱的影片,像是在透過歌曲吐露前陣子捲入小三風波的內心感受,出現「還以為找到幸福,結果全是錯誤」、「不想再沉默不想再哭了,怎麼拚回,心已碎」等歌詞,引來不少罵聲,目前留言區已關閉。

相關新聞:公園交纏朱軒洋…吳卓源IG被洗版罵翻 貼臉ØZI私密照也被挖

而今日此歌正式上線,取名為《她是誰》,吸引許多粉絲留言鼓勵:「你會找到原本的自己的!」、「讚啦終於出新歌了」、「I'll always be with you!」、「Ju的歌聲,好喜歡!」、「我好想你...你回來了!」,但也有網友繼續開噴吳卓源,「這個留言是買網軍嗎」、「不用道歉喔」、「底下開放還在氣的女人繼續噴」、「裝沒事的公關手法」、「她是誰 是小三」、「蝦妹」。



