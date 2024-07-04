歐陽妮妮「奧客行為」被爆出！店員怒批：沒社會化的大小姐

歐陽妮妮日前答應男友張書豪的求婚。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人歐陽龍、傅娟的大女兒歐陽妮妮，日前被長跑6年的男友張書豪求婚成功，獲得各界滿滿祝福。不過歐陽妮妮過去爭議不斷，曾被批評炫富以及找槍手代考，近日又有網友發文爆料，歐陽妮妮私下玩密室逃脫時是位奧客。

一名網友在Threads透露，表示過去曾接待過歐陽妮妮與一群朋友們玩遊戲，沒想到女方是位「超級機車」的客人，「我們一開始沒認出他們是誰，因為我們工作室規定要追蹤才能換求救，她直接翻白眼說不要就不要啊，憑什麼她花錢玩遊戲還要幫我們宣傳？然後開始臭臉滑手機，完全不認真聽工作人員說話，男方一直哄女生這樣。」

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有網友爆料歐陽妮妮私下的奧客行徑。（翻攝自Threads）

事後原PO才發現這對情侶是張書豪與歐陽妮妮，不過該網友也補充，張書豪很有禮貌很親切，直批歐陽妮妮「是超級沒有社會化的公主大小姐」。消息曝光後不少人對於歐陽妮妮的行為感到不意外，但有網友認為店內規定要追蹤才能換求救服務很不合理，「我只是覺得公眾人物本來就有追蹤人的考量」、「如果客人沒有直接答應就不要再push，有時候是不想讓別人知道，有的是有簽約KOL，這不難理解。」

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