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娛樂 最新消息

網紅作家黃山料「家暴論」被罵翻 道歉：都是我的問題

網紅作家黃山料。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅作家黃山料近日接受訪問時說出：「假如有一個人她總是對你家暴，你可以抵擋住他的家暴，那麼那個人就是適合你的對象」此話一出引起軒然大波，許多人都認為他的言論無異支持家暴，就連衛福部都出面譴責，對此黃山料道歉了。

這段訪問是黃山料在馬來西亞接受採訪時說的話，他表示這是受訪片段被剪輯成「貌似我支持家庭暴力」，認為無論是否為剪輯造成的誤會，或是自己表達不完整造成社會大眾誤解，都是他的問題，也是他立場表達不清楚。

黃山料失言遭網友截圖。（翻攝自臉書）

黃山料也再次說明「關於家暴，我百分之百的反對，不支持任何任在關係中，用暴力解決問題。」並表示「家庭暴力是錯誤的」是他堅持的立場。對此網友並不買單，紛紛在他的貼文下留言：「講得很好，下次別講了」、「身為一個作家，表達能力卻這麼拙劣，屬實神奇」、「個人的經驗就是任何對暴力的容忍⋯那些以為愛可以感化一切、包容一切，因為那是愛啊的浪漫想法，最終都會將自己推向煉獄
這樣還有一堆人護航 超沒救」。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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