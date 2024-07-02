上原亞衣退役8年曝心聲 至今不敢告訴爸媽當AV女優

曾經躋身一線AV女優的上原亞衣。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本前AV天后上原亞衣已於2016年引退，如今她已退役8年，終於忍不住在網路上吐露心聲。上原亞衣從AV圈子退下來之後，轉經營公司，不但有服飾品牌，店舖也遍及日本與韓國。昨（1）上原亞衣更新社群，坦言自己過去當AV女優這件事，到現在她還不敢告訴爸媽。

上原亞衣的特色就是「童顏巨乳」。（翻攝自IG）

上原亞衣說：「從AV退役之後，我一直努力經營公司，第一家公司即將進入第8個年頭」對於過去曾經當過AV女優這件事，上原亞衣說：「這不是一份可以驕傲說出口的工作，過去的事情至今也沒有告訴父母。」上原亞衣說自己退役之後嘗試過很多行業，現在雖然已經有銀行願意貸款給她，也可以申請房貸，不過一路走來上原亞衣做了不少努力。「為了走到今天，歷經了很多挫折，現在依然有很多困難，但大家都一樣，無論用什麼形式，大家都很拚命努力」並強調，未來她還是會繼續努力奮鬥。

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上原亞衣已經退役8年，還是不敢告訴家人自己曾經當過AV女優。（翻攝自IG）

5月時上原亞衣曾經提到想要轉型成企業家，並說：「投入事業大約2年半，最近終於感到業界開始把我當作企業家來看待了。」、「以前大家還是把我當作女優，即使我發出邀請，也會聯絡道我以前的經紀公司。但現在，我周圍的人開始認同我目前的事業了」，讓上原亞衣格外興奮的是：「轉變需要時間，但只要堅持，周圍的看法真的會慢慢改變。」

上原亞衣18歲時為了籌措矯正牙齒費用進入AV行業。（翻攝自IG）

上原亞衣在2011年以AV女優身分出道，當時她才18歲，為了籌措矯正牙齒費用，她進入AV行業，沒想到一夕爆紅，甚至曾經躋身一線，她在AV圈子相當活躍，主要特色就是「童顏巨乳」，曾經登上「女優銷售排行榜第一名」的她，22歲那年投資遇上詐騙，被騙走2500萬日圓（約新台幣548萬元）。接著2016年宣布退役，逐漸淡出。2019年上原亞衣重新開設社群帳號並以藝人、模特兒雙重身分出現在公眾場合，除此之外還經營美容沙龍、拉麵店、咖啡廳。

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