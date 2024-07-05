直擊金秀賢接機倒數！10年老粉競選背心應戰：不來會後悔

金秀賢CP粉組成的「台灣秀彬群」以競選背心應戰。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓星金秀賢已從仁川機場啟程來台，預計在下午6點會抵達桃園國際機場，現場目前已拉起紅龍，據了解早上6點就有粉絲來等候。他們還製作金秀賢的「競選背心」「競選旗幟」、「競選衛生紙」等等，相當用心。

據悉，該群組有900多人因為《淚之女王》而喜歡金秀賢、金智媛CP的粉絲，組成「台灣秀彬群」，今天特別來接機。取名「秀彬」是因為兩人在《淚之女王》中的女兒就叫「秀彬」，一看就知道他們是CP粉。他們上面還拉起布條，寫著「全英秀才，選賢與能」。

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金秀賢CP粉組成的「台灣秀彬群」以競選背心應戰。（記者廖俐惠攝）

來自台南的31歲Judy、小于從《擁抱太陽的月亮》、《來自星星的你》喜歡上金秀賢，「長得帥又高、演技又好，謙虛禮貌，這大家都知道，還有憨得很帥。」他們還強調覺得金秀賢「體力好」，小于則喜歡金秀賢的反轉魅力。

他們喜歡金秀賢10幾年，上次金秀賢來台沒能去看，「我這次來就是不讓自己後悔！」

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