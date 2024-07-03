名醫江坤俊爆感情不忠！老婆來頭可不小 是去年亞運銀牌國手

名醫江坤俊（右）人設翻車。（翻攝自江坤俊臉書）





葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕TVBS《健康2.0》主持人、外科名醫江坤俊，今遭週刊踢爆幽會熟女護理師，2人還一起進入社區公寓，互動十分親密。江坤俊爆出感情不忠，他的妻子劉藺秦稍早回應，目前家庭狀況一切正常。其實劉藺秦來頭不小，是知名女子團體橋牌國手，還在去年杭州亞運，代表中華隊奪得銀牌。

台灣橋藝女團去年杭州亞運奪下銀牌（左一是劉藺秦）。（奧會提供）



劉藺秦去年在杭州亞運進行橋牌比賽，江坤俊曾在臉書粉專發文表示，「亞運金牌好像有獎金，幫太太加油一下好了，她是台灣女子橋牌國手，現在正在杭州打亞運。」，可惜最後她與金牌擦身而過，率隊拿下銀牌。當時受訪時劉藺秦說，起起伏伏都很正常，比賽當下只想專注把牌打好，沒有想太多。

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針對劉藺秦接受媒體訪問的回答，江坤俊當時還心疼發聲說：「銀牌...最後輸0.9分…….可以了啦，辛苦了，中華女子橋牌代表隊，很以妳們為榮。」如今他卻爆出幽會院內護理師，讓昔日恩愛不勝唏噓。

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