汪建民驚爆「罹肺腺癌4期」 爆瘦12公斤頭髮掉光

汪建民驚爆罹患肺腺癌4期。（資料照；記者宋志雄攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪建民自2019年爆出欠債2,000萬風波後，便鮮少在螢光幕前露面，直到去年6月捲入桃色風波，他才短暫出面澄清。目前他悄悄靠直播維生，一點一滴，慢慢還債，不過有眼尖網友發現他的身形比過去消瘦，整個人看來老態許多，健康狀況令人擔憂。如今，爆出他竟罹患肺腺癌4期，癌細胞擴散頸椎、脊椎，腦部也檢查出兩顆腫瘤。

《聯合新聞網》報導指出，汪建民去年10月背後劇痛，檢查發現肺部出現惡性腫瘤，且腦部也出現兩顆腫瘤。他平時不菸不酒卻罹肺腺癌，心情大受打擊，加上還背負債務，心裡的第一念頭是，「手上還有債務，如何跟好朋友們交代？」為了生活，他強撐工作繼續直播。

請繼續往下閱讀...

汪建民從去年12月開始入院開刀，到目前為止，經過9次化療，超過60次電療，最辛苦時，頭髮全部掉光、進食完全失去味覺，體重也從89公斤一路下滑到77公斤。如今他的生活日復一日，就是每天搭捷運去醫院電療，下午做直播，最近開心的事是頭髮慢慢長出來了。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆



☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法