晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張信哲糗了！首攻鳥巢「行走CD」招牌砸了 十萬觀眾前自首「丟臉」

張信哲（潮水音樂提供）（記者張釔泠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕 張信哲6/29、6/30一連兩天首攻北京鳥巢，不僅圓了人生清單之一，他也欣嘆：「鳥巢不再遙不可及。」身為同期歌手唯一站上鳥巢的張信哲，也呼籲更多同輩歌手一起站上來，表示「鳥巢不是年輕歌手的專利」，還發表感人的「鳥巢宣言」，感動了兩天20萬人。

張信哲（潮水音樂提供）（記者張釔泠攝）

整個六月，張信哲《未來式終極版巡迴演唱會》都在締造紀錄，插旗阿拉伯聯合大公國杜拜、青海西寧、內蒙呼和浩特站，上週末則一舉唱進鳥巢，共吸20萬觀眾湧現，將標誌級場館鳥巢「塞好塞滿」。

首度解鎖鳥巢，張信哲感觸良多，寫下親筆信，並錄製成感言在演出中播放，他說了：「人生最幸福的事，就是朝著心中目的地的方向，1步步腳踏實地。慢慢走、慢慢走、然後就接近了。」宣言一舉攻上熱搜。

張信哲（潮水音樂提供）（記者張釔泠攝）

鳥巢兩場演唱會，第一天遇到暴雨，全場觀眾在雨中陪唱，第二天更出現令粉絲非常「興奮」的插曲，他演唱〈從開始到現在〉時，只唱了幾句就突然喊停，原來是歌詞唱錯段落，不禁大喊：「丟臉丟到鳥巢了！」引起全場騷動。

歌迷都為張信哲這句「真情告白」嗨到爆，大呼：「這場值了～值了～」因為出錯率幾乎為零的他，多年來在演唱會上的表現都有如「CD般完美無暇」，這次自首「丟臉」，歌迷不但誇他負責，更讚他發言超可愛，小失誤反而變成觀眾最想看的東西，讓他自己也始料未及，哭笑不得。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中