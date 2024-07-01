張信哲糗了！首攻鳥巢「行走CD」招牌砸了 十萬觀眾前自首「丟臉」

張信哲（潮水音樂提供）（記者張釔泠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕 張信哲6/29、6/30一連兩天首攻北京鳥巢，不僅圓了人生清單之一，他也欣嘆：「鳥巢不再遙不可及。」身為同期歌手唯一站上鳥巢的張信哲，也呼籲更多同輩歌手一起站上來，表示「鳥巢不是年輕歌手的專利」，還發表感人的「鳥巢宣言」，感動了兩天20萬人。

張信哲（潮水音樂提供）（記者張釔泠攝）

整個六月，張信哲《未來式終極版巡迴演唱會》都在締造紀錄，插旗阿拉伯聯合大公國杜拜、青海西寧、內蒙呼和浩特站，上週末則一舉唱進鳥巢，共吸20萬觀眾湧現，將標誌級場館鳥巢「塞好塞滿」。

請繼續往下閱讀...

首度解鎖鳥巢，張信哲感觸良多，寫下親筆信，並錄製成感言在演出中播放，他說了：「人生最幸福的事，就是朝著心中目的地的方向，1步步腳踏實地。慢慢走、慢慢走、然後就接近了。」宣言一舉攻上熱搜。

張信哲（潮水音樂提供）（記者張釔泠攝）

鳥巢兩場演唱會，第一天遇到暴雨，全場觀眾在雨中陪唱，第二天更出現令粉絲非常「興奮」的插曲，他演唱〈從開始到現在〉時，只唱了幾句就突然喊停，原來是歌詞唱錯段落，不禁大喊：「丟臉丟到鳥巢了！」引起全場騷動。

歌迷都為張信哲這句「真情告白」嗨到爆，大呼：「這場值了～值了～」因為出錯率幾乎為零的他，多年來在演唱會上的表現都有如「CD般完美無暇」，這次自首「丟臉」，歌迷不但誇他負責，更讚他發言超可愛，小失誤反而變成觀眾最想看的東西，讓他自己也始料未及，哭笑不得。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法