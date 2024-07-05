金秀賢IG追蹤破2000萬！粉絲擠機場送卡片 韓媒讚：超有禮貌

金秀賢（中）在仁川機場收下粉絲送的卡片，粉絲看到他本人超級興奮。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢因演出韓劇《淚之女王》人氣再上一層樓，IG追蹤人數達到2000萬人，今（5日）下午從仁川機場啟程來台，現場粉絲眾多，還有人送上卡片、禮物要給金秀賢，而金秀賢也對著鏡頭比愛心、揮手，相當有禮貌。

韓星金秀賢抵台，粉絲接機。（記者朱沛雄攝）

金秀賢在《淚之女王》播畢後，展開巡迴粉絲見面會，明天（6日）將在林口體育館與暌違9年的台粉見面。金秀賢頭戴鴨舌帽、黑夾克及白T恤現身，不過送禮物的人實在太多，金秀賢似乎受到驚嚇，不過幾乎盡可能收下禮物，甚至鞠躬表達感謝。韓媒寫著「再忙也不忘打招呼」、「儘管很匆忙，但仍然很暖心，金秀賢非凡的粉絲服務」、「從機場就開始的粉絲見面會」，大讚他超級有禮貌。

請繼續往下閱讀...

韓星金秀賢抵台，搭乘商務中心電動車不到五十公尺，又被粉絲團團圍住，金秀賢的安全人員，決定下車步行。（記者朱沛雄攝）

金秀賢將在6時許抵達桃園國際機場，將在晚間6點半至7點的區間，於二航入境大廳和大家打招呼，截至目前為止，有700人在接機等候。



韓星金秀賢抵台，一下機就被大批粉絲包圍。（記者朱沛雄攝）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法