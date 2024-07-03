曾子益《愛的榮耀》酒空路倒 蔡佳麟撿屍回「宮」睡

蔡佳麟2年後再拍八點檔演廟公，流利的演出另眾人驚艷。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕歌手蔡佳麟睽違2年回鍋八點檔，近期加入民視《愛的榮耀》演出廟公林天福，首次搭檔楊瓊華演出夫妻，兩人一起經營早餐店，慢慢償還之前做生意失敗的債務。日前蔡家麟拍攝出場戲，路邊撿屍曾子益回「宮」睡，演出被大家稱讚游刃有餘。

蔡佳麟說平常在《超級冰冰Show》都有即興短劇，也練就戲劇的節奏，大讚每一次的演出都讓自己收穫良多。他第一次演有特殊體質的角色，平常自己也很尊敬神明，所以每一次拍攝之前，劇組都會拜拜，自己也會額外再稟報告知只是戲劇效果。而劇中老婆楊瓊華碎唸功力一流，還自創碎碎唸歌曲，讓大家聽得哈哈大笑，兩人火花令人期待。

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蔡佳麟、楊瓊華《愛的榮耀》首次搭檔演夫妻。（民視提供）

楊瓊華讚蔡佳麟喜劇的節奏從私底下就感受到，大家光是一起討論劇本，就有滿滿的火花，也很期待接下來跟其他演員的對手戲；曾子益則是先做功課，發現他跟藍葦華一樣同是宜蘭人，他們的台語都有很道地的味道，心想又可以抓到機會偷學東西了。他大讚蔡佳麟是非常靈活的前輩，近幾次的對戲過程都讓曾子益想問，是不是宜蘭人都有獨特的幽默感？直呼看蔡佳麟跟藍葦華演戲，以及聽他們講台語，真的是一種享受。

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