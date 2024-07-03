正妹「安慰男友SOP」 老司機一看秒懂！本尊IG找到了

該名梗圖長髮正妹爆紅。（翻攝自臉書粉專加藤軍台灣粉絲團 2.0）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕街訪影片題材透過問答的臨場感，時常能獲得跌破眼鏡的答案。近日國外一段街頭訪談中，一名長髮正妹提到使用「hawk tuah（吐口水狀聲詞）」，來安慰難過的男友，許多老司機瞬間秒懂，一聽完嘴角全都上揚，不少人激動敲碗正妹IG，事後，有大神真的找出該名長髮正妹社群帳號。

許多老司機一看秒懂，紛紛嗨喊「懂事的女友」。（翻攝自臉書粉專加藤軍台灣粉絲團 2.0）

近日臉書瘋傳一張四格照片的梗圖，一名長髮正妹被問，「如果妳男友今天過得很糟，妳會怎麼安慰他呢？」女子先是微笑，下一秒將頭髮抓成馬尾、低下頭，許多老司機瞬間秒懂，紛紛留言嗨喊「懂事的都是別人的」、「懂事的讓人心疼」、「男人的快樂就是那麼簡單」。

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該名女子是Nahyun Kim，在IG上有49萬人追蹤。（翻攝自@nahyunworld IG）



此外，不少人也激動敲碗正妹IG，光看她的面貌，感覺應該是網紅，果不其然，事後經由大神一番搜尋，該名女子名叫「Nahyun Kim」，IG上貼文不算多，不過至今已擁有超過49萬粉絲追蹤，引發關注。

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