晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

正妹「安慰男友SOP」 老司機一看秒懂！本尊IG找到了

該名梗圖長髮正妹爆紅。（翻攝自臉書粉專加藤軍台灣粉絲團 2.0）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕街訪影片題材透過問答的臨場感，時常能獲得跌破眼鏡的答案。近日國外一段街頭訪談中，一名長髮正妹提到使用「hawk tuah（吐口水狀聲詞）」，來安慰難過的男友，許多老司機瞬間秒懂，一聽完嘴角全都上揚，不少人激動敲碗正妹IG，事後，有大神真的找出該名長髮正妹社群帳號。

許多老司機一看秒懂，紛紛嗨喊「懂事的女友」。（翻攝自臉書粉專加藤軍台灣粉絲團 2.0）

近日臉書瘋傳一張四格照片的梗圖，一名長髮正妹被問，「如果妳男友今天過得很糟，妳會怎麼安慰他呢？」女子先是微笑，下一秒將頭髮抓成馬尾、低下頭，許多老司機瞬間秒懂，紛紛留言嗨喊「懂事的都是別人的」、「懂事的讓人心疼」、「男人的快樂就是那麼簡單」。

該名女子是Nahyun Kim，在IG上有49萬人追蹤。（翻攝自@nahyunworld IG）

此外，不少人也激動敲碗正妹IG，光看她的面貌，感覺應該是網紅，果不其然，事後經由大神一番搜尋，該名女子名叫「Nahyun Kim」，IG上貼文不算多，不過至今已擁有超過49萬粉絲追蹤，引發關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中