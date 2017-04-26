盤點孔劉暖心事蹟 男神關懷弱勢獻愛心

孔劉曾去柬補寨探視當地兒童。（翻攝自unicef kr 官網）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕37歲南韓男星孔劉因電影《屍速列車》、夯劇《鬼怪》站穩男神地位，本周六將在台舉辦見面會，與5500名台粉相會。向來熱心公益的他，日前也再度拍攝影片，倡導大家關注聯合國兒童基金會，繼續關懷世界各地弱勢兒童，展現暖心男神的一面。

孔劉曾去柬補寨探視當地兒童。（翻攝自unicef kr 官網）

孔劉對於社會議題十分關注，2011年一手促成電影《熔爐》拍攝，該片改編自同名小說，他在服役時，因軍中長官贈書，偶然間閱讀到小說，對於書中描述聾啞生遭性侵感到十分氣憤，決心與經紀公司高層聯手籌資拍片，他曾透露拍完片後，將近4個月時間都走不出來黑暗劇情。而他的堅持，也讓該事件在電影上映後引起相當大的關注，更間接推動南韓政府修正兒童性侵和暴力傷害的量刑，該法也被稱為「熔爐法」。

孔劉一手促成電影《熔爐》拍攝。（車庫提供）

2013年他受邀擔任聯合國兒童基金會兒童權利特別大使，並在2014年10月到柬補寨訪問一周時間，參訪當地兒童醫院、孤兒收容所，並與當地孩子們一起玩耍，打成一片，透露在兒童身上學到「感恩」。

孔劉曾去柬補寨探視當地兒童。（翻攝自unicef kr 官網）

孔劉日前接拍美妝保養品牌「THE BODY SHOP」全新廣告，本月他以大使身分出席宣傳活動，公開呼籲禁止動物實驗，為動物發聲。他透露過去曾養過小狗，現在則養了2隻小貓，很喜歡動物的他，甚至曾試過一個人去動物園。他熱心公益的事蹟相當多，也讓不少粉絲大讚男神：「真的好暖」。

孔劉接下該品牌代言，呼籲各品牌禁用動物實驗。（翻攝自THE BODY SHOP 官網）

聯合國兒童基金會影音：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

2014年孔劉到柬埔寨影音：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉