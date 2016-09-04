（影音）超懷念！F3合體熱唱《流星雨》 粉絲哭哭

吳建豪（左）、言承旭（右）昨天一起合體現身好兄弟朱孝天（中）婚禮，F4三缺一的畫面讓人激動萬分。（朱孝天工作室提供）

〔記者陳昱均／綜合報導〕明年就即將邁入成軍15周年的F4，繼吳建豪與周渝民各自結婚後，如今團內又再添一名人夫朱孝天，他昨天（3日）在峇里島與中國女星韓雯雯大婚，而原訂只有吳建豪將出席見證好友婚禮，沒想到後來言承旭也低調驚喜現身，讓除了新手奶爸周渝民之外的F3終於再次公開合體，當晚婚禮上3人還與全場親朋好友們一起熱唱成名曲《流星雨》，讓人看了感動不已。

朱孝天（左）幸福迎娶中國女星韓雯雯（右）。（朱孝天工作室提供）

朱孝天在一早9點18分的吉時就先迎娶，到了下午才在教堂舉行結婚儀式，在晚上的婚禮晚宴上，眾人齊聚在朱孝天與韓雯雯的星空主題會場，一起吃吃喝喝開心聊天慶祝。突然，現場就響起了當年讓F4一炮而紅的成名曲《流星雨》，麥克風就這樣遞到了F3手上，一旁還有人大喊：「會唱的一起唱！」朱孝天、言承旭、吳建豪就都站了起來，舉著香檳杯、手牽著手一起熱唱，中途朱孝天還不斷拍了言承旭的背，似乎是在與他講些什麼，展現出絕佳兄弟情。

F3昨在婚禮晚宴上牽手，一起合唱經典成名曲《流星雨》。（翻攝自娛樂有飯微博） 朱孝天中途不斷拍著言承旭的背，對著好友說悄悄話。（翻攝自娛樂有飯微博）

而這經典的同框與讓人看了不禁重溫起過去青春歲月的畫面，令不少粉絲相當動容，直呼：「天吶，淚流滿面」、「國中時的回憶啊」、「仔仔不在好可惜」、「我們的F4，我們的青春！」

粉絲暌違多年終於又再次聽到F4成員們公開合唱《流星雨》，都感到激動萬分。（翻攝自網路） 剛升格新手奶爸的「仔仔」周渝民（左）沒能到場與F3團聚，讓人覺得十分可惜。（翻攝自微博）

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