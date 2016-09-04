限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）超懷念！F3合體熱唱《流星雨》 粉絲哭哭

2016/09/04 08:00

吳建豪（左）、言承旭（右）昨天一起合體現身好兄弟朱孝天（中）婚禮，F4三缺一的畫面讓人激動萬分。（朱孝天工作室提供）

〔記者陳昱均／綜合報導〕明年就即將邁入成軍15周年的F4，繼吳建豪與周渝民各自結婚後，如今團內又再添一名人夫朱孝天，他昨天（3日）在峇里島與中國女星韓雯雯大婚，而原訂只有吳建豪將出席見證好友婚禮，沒想到後來言承旭也低調驚喜現身，讓除了新手奶爸周渝民之外的F3終於再次公開合體，當晚婚禮上3人還與全場親朋好友們一起熱唱成名曲《流星雨》，讓人看了感動不已。

朱孝天（左）幸福迎娶中國女星韓雯雯（右）。（朱孝天工作室提供）

朱孝天在一早9點18分的吉時就先迎娶，到了下午才在教堂舉行結婚儀式，在晚上的婚禮晚宴上，眾人齊聚在朱孝天與韓雯雯的星空主題會場，一起吃吃喝喝開心聊天慶祝。突然，現場就響起了當年讓F4一炮而紅的成名曲《流星雨》，麥克風就這樣遞到了F3手上，一旁還有人大喊：「會唱的一起唱！」朱孝天、言承旭、吳建豪就都站了起來，舉著香檳杯、手牽著手一起熱唱，中途朱孝天還不斷拍了言承旭的背，似乎是在與他講些什麼，展現出絕佳兄弟情。

F3昨在婚禮晚宴上牽手，一起合唱經典成名曲《流星雨》。（翻攝自娛樂有飯微博）朱孝天中途不斷拍著言承旭的背，對著好友說悄悄話。（翻攝自娛樂有飯微博）

而這經典的同框與讓人看了不禁重溫起過去青春歲月的畫面，令不少粉絲相當動容，直呼：「天吶，淚流滿面」、「國中時的回憶啊」、「仔仔不在好可惜」、「我們的F4，我們的青春！

粉絲暌違多年終於又再次聽到F4成員們公開合唱《流星雨》，都感到激動萬分。（翻攝自網路）剛升格新手奶爸的「仔仔」周渝民（左）沒能到場與F3團聚，讓人覺得十分可惜。（翻攝自微博）

相關影片：〈影片取自娛樂有飯微博，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
（獨家）恭喜！賈靜雯前夫孫志浩 密婚林若亞 （獨家）恭喜！賈靜雯前夫孫志浩 密婚林若亞
2016/09/03 23:53
賈靜雯爭女得利 林若亞變身後母 賈靜雯爭女得利 林若亞變身後母
2016/09/04 00:01
40歲舒淇簡單嫁馮德倫 毫無反顧 糾纏一輩子 40歲舒淇簡單嫁馮德倫 毫無反顧 糾纏一輩子
2016/09/04 06:00
舒淇交出黃金剩女 陳喬恩、天心接棒 舒淇交出黃金剩女 陳喬恩、天心接棒
2016/09/04 06:45
林心如逼婚成功 彭于晏煙霧彈畢業 林心如逼婚成功 彭于晏煙霧彈畢業
2016/09/04 06:00
黃品源情歌獻前妻 唱回往日情 黃品源情歌獻前妻 唱回往日情
2016/09/04 06:00
琳西狂發性感照 倔等未婚夫道歉 琳西狂發性感照 倔等未婚夫道歉
2016/09/04 07:14
這款婚紗！舒淇布拉格闖民宅 大師背這個就上 這款婚紗！舒淇布拉格闖民宅 大師背這個就上
2016/09/04 08:15
莊凱勛甜吻放閃 讚嬌妻「不可或缺」 莊凱勛甜吻放閃 讚嬌妻「不可或缺」
2016/09/04 06:00
（影音）黑人驚呆！飛飛看到XX 竟然開口說話了 （影音）黑人驚呆！飛飛看到XX 竟然開口說話了
2016/09/04 07:26
黃金剩女林志玲加油！網友湊對言承旭 黃金剩女林志玲加油！網友湊對言承旭
2016/09/04 06:00
松田翔太新片傲秀中文 男男「最萌身高差」10月登高雄 松田翔太新片傲秀中文 男男「最萌身高差」10月登高雄
2016/09/04 07:33
F4三缺一 朱孝天大婚 吳建豪言承旭合體 F4三缺一 朱孝天大婚 吳建豪言承旭合體
2016/09/04 06:00
舒淇曾是恐婚族 7個月前鬆口「渴望相守」 舒淇曾是恐婚族 7個月前鬆口「渴望相守」
2016/09/04 08:13
柯有倫不搭結婚潮 嗑豬腳求好運 柯有倫不搭結婚潮 嗑豬腳求好運
2016/09/04 06:00
《屍速列車》狂飆創紀錄 30小時「鈔」猛賣3千萬 《屍速列車》狂飆創紀錄 30小時「鈔」猛賣3千萬
2016/09/04 06:00
米亞星世界：2016.9/4～9/10 米亞星世界：2016.9/4～9/10
2016/09/04 06:00
Popu Lady嗨合體 強尬日韓美萌女團 Popu Lady嗨合體 強尬日韓美萌女團
2016/09/04 06:00
阿翔喜獲第三胎 開支票疼老婆 阿翔喜獲第三胎 開支票疼老婆
2016/09/04 06:00
余秉諺床戰2女 尬王瞳卡有FU 余秉諺床戰2女 尬王瞳卡有FU
2016/09/04 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.