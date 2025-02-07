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周予天新歌藏彩蛋 致敬破億神曲

周予天拍攝新歌MV，加入很多自己的想法。（天立揚製片提供）周予天拍攝新歌MV，加入很多自己的想法。（天立揚製片提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕周予天影視歌多元發展，為了獨自出來闖闖，離開和弟弟周興哲同個經紀公司，自組公司推出首個心血結晶《Blueskies & Heartaches》單曲，這也是他相隔3年再推出的音樂作品，還悄悄在歌曲中藏了彩蛋。

選在2月14日西洋情人節推出新單曲《Blueskies & Heartaches》，周予天親自創作，並主導所有製作、MV相關事宜，歌詞中加了一句「你說過 藍色是你最愛的顏色」，正是致敬弟弟周興哲點擊破億金曲《怎麼了》。

周予天事先沒有讓弟弟知情，等到作品完成後再請周興哲聽，弟弟聽了開心大笑，也謝謝哥哥溫暖的安排，直說：「這首歌真的很好聽！」周予天新歌將在2月12至14日先在Hit FM電台首播，情人節當天正式上架。

過去周予天挑戰過《全明星運動會》競賽，和庾澄慶等人主持的《騎吧！哈林小隊》也獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定，對他來說都是突破，但他沒有忘記心中的音樂夢，也努力創作，並表示：「謝謝前東家星空飛騰的栽培和照顧，讓我得以成長茁壯。」

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