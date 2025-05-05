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百想》最強綠葉廉惠蘭！《苦盡柑來》3奪女配角獎

廉惠蘭以《苦盡柑來遇見你》再拿女配角獎。（翻攝自prizm，合成圖）廉惠蘭以《苦盡柑來遇見你》再拿女配角獎。（翻攝自prizm，合成圖）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「最佳綠葉」廉惠蘭《苦盡柑來遇見你》在第一集演出母親一角，強大氣場逼哭許多觀眾，今晚順利拿下第三座女配角獎，去年才以《假面女郎》拿下百想女配角的她，依舊氣勢強勁，感言讓IU也紅了眼眶。

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廉惠蘭先前以《驅魔麵館》、《假面女郎》拿下女配角，這次再下一城，她在《苦盡柑來遇見你》一人養活一個家庭，雖然身為「海女」，堅忍精神感動眾人。

廉惠蘭感言提到，「我們愛純（戲中角色名）啊，媽媽拿獎了，是狀元喔，想替一起入圍的後輩們鼓掌，你們的戲我都有看。」向優秀的年輕演員致上最深的感謝。

廉惠蘭說，作為一名戲迷，每場戲感受到大家不是作為工作人員，而是真正存在戲裡的角色，感謝創作出優美又珍貴的林恦賰編劇、金元錫導演，「能和你們一起生活在同一個時代，並合作，真的很榮幸」，最後向愛純和母親光禮說：「我愛你們。」

最佳男配角同樣頒給《苦盡柑來遇見你》的崔代勳，他在戲中演出前道東里漁會會長「夫商吉」，角色個性浮誇，既愛慕虛榮，又是超級大男人，讓不少觀眾氣到牙癢癢，但卻讓人印象深刻。

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