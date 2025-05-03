瑜伽老師轟賣課手段「噁心」 愛莉莎莎直球回應了

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅愛莉莎莎近日與尼泊爾的瑜伽老師合作，推出8小時的「尼泊爾正宗瑜伽課」，沒想到在課程銷售破紀錄的同時，過去教過她的台灣瑜伽老師不滿發文，批評愛莉莎莎為了販售課程，把過去的努力當作一文不值，「你越是這樣講，我覺得你越噁心啊！」

愛莉莎莎近日推出8小時的「尼泊爾正宗瑜伽課」。（翻攝自IG）

一名台灣瑜伽老師在社群發文坦言，自己不想再看到線上瑜伽課的消息，看一次就生氣一次，直指愛莉莎莎過去學不好，不是因為老師沒有教，而是老師教了，是否有聽進去或吸收？瑜珈老師自認，在上課的時候，教了愛莉莎莎正確的事情，至於對方有沒有聽進去，或是做不做得到，那是另一件事情！

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瑜伽老師呼籲愛莉莎莎，不需要為了販售課程，把過去的努力當作一文不值，「你越是這樣講，我覺得你越噁心啊！」該篇貼文曝光後，立刻掀起討論，也有一位疑似教過愛莉莎莎的網友跳出來附和，表示感同身受，「我也教過她一陣子，有些人為了賺錢什麼謊話都敢講。」

愛莉莎莎回應台灣瑜珈老師貼文。（翻攝自Threads）

見此，愛莉莎莎也親自留言回應，她還記得這位瑜珈老師，坦言對方是自己蠻喜歡的老師之一，但是基於團課只有一小時的限制，通常沒有辦法把每個體式全部的好處、做法教完，且過去在會館也沒有呼吸法相關的練習。

愛莉莎莎說，過去的學習建立自己對瑜伽的興趣，以及規律運動的習慣，不過，去尼泊爾的課程容納呼吸法及冥想才讓她感受到所謂的能量流動及情緒提升。針對該名老師的指控，她說明，「我從來沒覺得過去的一切一文不值，相反的，我很感恩，如果沒有過去階段建立起對瑜伽的愛，我也不會踏上尼泊爾瑜伽的探索之路。」

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