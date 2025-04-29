嘎妹長文道歉認不成熟 昔「疏遠蔡阿嘎」揭家庭內幕

蔡阿嘎送別最愛他的嘎嬤。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎高齡90歲的阿嬤「嘎嬤」日前過世，而他的大堂妹一開始疑似不滿他沒有第一時間回家奔喪，便在社群發文暗酸，引起熱議。今（29）日小堂妹「嘎妹」Iris在社群上發聲曝家庭內幕。

嘎妹在IG限時動態上發長文道歉。（翻攝自IG）

嘎妹提到這幾天仍在經歷阿嬤離開的悲痛，而最近也是全家人第一次這樣坐著、聊到凌晨將話說開，「講開來之後，才發現很多起因都是來自我的不成熟、來自我在面對家庭課題不知所措因為逃避而做的選擇。」

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憶起剛來台北時，蔡阿嘎相當照顧她，「我一直很感謝哥哥給我在台北的一個家，也讓喜歡小朋友的我過了一段很快樂的時光。但也因爲那時歷經畢業後進入工作室，在一起工作兩年之後，我在家人和員工角色轉換的過程中找不到最好的默契與溝通方法，當時我因為焦慮的狀況很嚴重，很害怕破壞關係，以至於最後選擇離職，重新尋找自己想要做的事。」

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嘎妹也說這幾年她意識到自己當初離開工作室、與蔡阿嘎漸行漸遠，是因為還不知道怎麼面對跟哥哥相處這件事，另一方面則是想證明自己可以獨立，「甚至有一段時間很抗拒自己的工作跟哥哥有關，但我知道，這些選擇都是不夠成熟的我所導致的。」前天家人間終於講開，嘎妹也說對蔡阿嘎很抱歉、對不起他。

嘎妹最後也有感而發表示：「這幾天因為阿嬤離開的事，我也處在一個很混亂的狀態，甚至又開始出現了想逃避的心態。但也是因為阿嬤，讓我們同時都回到嘉義，讓我們有機會彼此敞開來聊聊過去卡著的結、讓我可以有機會好好道歉，比起繼續逃避，好好說出該說的話、好好道歉、解開本來就不該有的誤解，才是阿嬤想教會我的事。」

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