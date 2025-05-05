晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

百想》金秀賢得獎了！ 台上忍不住哽咽

金秀賢以《非普通家族》獲得百想電影女配角。（翻攝自PRIZM）金秀賢以《非普通家族》獲得百想電影女配角。（翻攝自PRIZM）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第61屆百想藝術大賞今天（5日）登場，金秀賢以電影《非普通家族》獲得電影女配角，獲得全場掌聲。

相關新聞：百想》最強綠葉廉惠蘭！《苦盡柑來》3奪女配角獎

金秀賢曾經演過《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》等好萊塢電影，最近憑藉著《非普通家族》獲得矚目，更獲得百想藝術大賞的肯定，今天在台上難掩激動，忍不住哽咽直呼「好緊張喔，怎麼辦！」

她首先感謝導演等劇組團隊，「我在片場真的很開心，都帶著幸福的心情回到家。」金秀賢也不忘親朋好友的支持，最後透露最近十分忙碌，而孩子都在家裡等待她，喊話：「BABY I LOVE YOU！」金秀賢去年9月與企業家車敏根離婚，兩人在2019年12月結婚，隔年9月生下女兒，結婚5年後離婚。

金秀賢在5月2日才宣布更換經紀公司，離開YG娛樂之後，改與SARAM娛樂合作，成為趙震雄、孔明等人的師妹。SARAM娛樂代表李昭映（暫譯）表示，公司將支持她展開全方位的活動。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中