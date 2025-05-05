百想》金秀賢得獎了！ 台上忍不住哽咽

金秀賢以《非普通家族》獲得百想電影女配角。（翻攝自PRIZM）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第61屆百想藝術大賞今天（5日）登場，金秀賢以電影《非普通家族》獲得電影女配角，獲得全場掌聲。

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金秀賢曾經演過《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》等好萊塢電影，最近憑藉著《非普通家族》獲得矚目，更獲得百想藝術大賞的肯定，今天在台上難掩激動，忍不住哽咽直呼「好緊張喔，怎麼辦！」

她首先感謝導演等劇組團隊，「我在片場真的很開心，都帶著幸福的心情回到家。」金秀賢也不忘親朋好友的支持，最後透露最近十分忙碌，而孩子都在家裡等待她，喊話：「BABY I LOVE YOU！」金秀賢去年9月與企業家車敏根離婚，兩人在2019年12月結婚，隔年9月生下女兒，結婚5年後離婚。

金秀賢在5月2日才宣布更換經紀公司，離開YG娛樂之後，改與SARAM娛樂合作，成為趙震雄、孔明等人的師妹。SARAM娛樂代表李昭映（暫譯）表示，公司將支持她展開全方位的活動。

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