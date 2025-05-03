薛楷莉回台面對！涉詐420萬遭起訴 嚴正發聲「司法會還清白」

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾任TVBS主播及中天主持人的薛楷莉近日捲入詐欺官司，台北地檢署上月偵結指出她涉嫌詐欺，依法起訴。沉寂多日，薛楷莉已向任職單位請假自美國飛返台灣，昨（2日）晚間9時終於打破沉默，發布聲明嚴正回應指控。

前主播薛楷莉改行當護理師。（薛楷莉提供）

回朔整起事件，薛楷莉於2021至2022年間聲稱能協助當時的邱姓男友處理債務糾紛，並索取420萬元「介紹費與處理費」，不過事後卻無任何下文。爾後，邱男私下查證發現「協助管道」純屬虛構，憤而向薛楷莉提出告訴，檢方依詐欺罪將她起訴。

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沈寂多日，薛楷莉昨晚9時在臉書發出聲明，表態自己坦然面對司法程序，同時更強調多年來努力轉型、考取證照並投入職場，一直秉持誠信原則。薛楷莉指出，邱男部分說法與事實不符，已對其名譽造成重大影響，為此感到相當遺憾，她也呼籲外界勿輕信未經查證的言論，目前已交由律師處理，並相信最終司法會還她清白。

薛楷莉聲明全文：

本人多年來靠自己努力轉換跑道，考取專業證照，投入職場發展，一直秉持誠信原則。

針對邱先生目前對我的指控，我坦然面對。此次新聞一出，我也立即請假返台，與律師討論後續法律處理。

邱先生的部分說法與事實不符，已對我個人聲譽造成嚴重影響。對此我深感遺憾，也請外界勿輕信未經查證的片面言論。

目前相關事宜已交由律師處理，我相信司法自會還我清白。

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