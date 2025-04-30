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廖峻腦溢血前7天「遭硬物敲頭」畫面曝光 兒怒批：已難以挽回

廖峻在影片中為解決打嗝問題，被硬物敲頭。（翻攝自臉書）廖峻在影片中為解決打嗝問題，被硬物敲頭。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕72歲廖峻4月17日因腦溢血3度中風，目前轉至普通病房，兒子廖錦德透露他至今仍意識不清，今還公布廖峻住院前遭硬物敲頭的畫面，直呼「已難以挽回」。對此，廖峻經紀人小蔣解釋這是去年11月拍的影片，敲打廖峻的是個塑膠碗，只是做做樣子，不解此時討論這件事有何意義。

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廖峻先前開設新粉專「歐吉尚」，本月11日該粉專曾發布一支影片，內容是「打嗝別怕，敲頭就對了」，影片中可見廖峻在嘗試消除打嗝的方法，其中一個就是敲頭，只是他被敲第一下時還明顯嚇到，之後又連續被敲了好幾下。

廖錦德則轉發了這支影片，表示「有網友提醒我，是不是不該這樣對待腦中風患者，我也無心追究了，已經發生的事情，也難以挽回。」

而廖峻三度中風至今，廖錦德不回應任何媒體電話、訊息，他表示不會接受採訪，稱自己的名聲真的無所謂，但會誓死保護父親。

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