媽祖翻譯官太猛！全英文解說「進香文化」粉紅超跑邁向國際

〔記者邱奕欽／台北報導〕「白沙屯媽祖進香」昨（1日）凌晨起駕，將一路至5月22日凌晨結束，今年吸引超過32萬人報名參與，氣氛空前熱烈。然而，「台灣小姐」邱怡澍以全英文介紹並記錄進香文化，不僅讓外國觀眾秒懂「粉紅超跑」的可愛典故，還挑戰翻譯超難解的「放頭旗」儀式，語言轉換與文化詮釋的巧思，讓網友紛紛讚嘆「比導覽員還專業！」

「台灣小姐」邱怡澍以全英文介紹並記錄進香文化。（組合照，翻攝自IG）

「台灣小姐」邱怡澍今年已是第5度親臨參與，她化身「媽祖翻譯官」釋出全英文影片介紹白沙屯進香特色，並解釋媽祖轎因轎頂有個粉紅蓋子被稱為「粉紅超跑」。至於儀式中常見卻難以翻譯的「放頭旗」，邱怡澍則精準拆解語意選用「head flag placement ceremony」解釋，她認為莊重儀式動作選用place這個字，最能傳達它的尊重感。

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邱怡澍的貼心用語不僅讓外國觀眾更易理解，也成功拉近跨文化距離，這次更特別邀請幾位外國朋友一同參加進香活動，希望透過持續紀錄讓世界看到台灣宗教信仰之美。除了線上推廣宗教文化，邱怡澍近期也以「臨水夫人」造型參與北港藝閣，勇奪藝閣競演第一名。

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