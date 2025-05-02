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王小棣推大罷免影片！男童質問「民主冷漠」大人無言以對

導演王小棣執導《公民11號》系列新作《做功課篇》。（Taiwan Action提供）導演王小棣執導《公民11號》系列新作《做功課篇》。（Taiwan Action提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由上百位影視從業者熱情響應的 Taiwan Action 公民罷免影片計畫，今天推出由導演王小棣執導的《公民11號》系列新作《做功課篇》。當前罷免行動席捲全台，有人積極參與，也有人選擇冷眼旁觀；本片透過一名小男孩動人肺腑的真摯表演，讓冷漠的大人頓感羞愧，也喚醒每位國民對民主實踐的重視──「功課，是一定要做的！」

在《做功課篇》中，一名父親因兒子功課不佳而訓斥他沒做好該盡的本分，不准他說對學科沒興趣，並要求完成作業才能睡覺。未料兒子情緒更激動，反過來質問：「那你呢？立法院的事，媽媽一提你就說沒興趣，還叫她閉嘴。媽媽說國家亂她很難過，難道你不用在乎嗎？你對國家可以沒興趣，那我讀書是為了什麼？你有做功課嗎？」父親被這一番直言頂得啞口無言，只好默默出門工作。妻子一邊準備便當、一邊勸他別擔心家中瑣事，轉身卻立刻打起電話與鄰居太太討論罷免連署：「潛艦那件事，我可是做足了功課！」

王小棣多年來培育無數影視人才，早獲頒國家文藝獎，至今仍不懈學習。她坦言選擇以「做功課」為題，是因為這是她心中最關鍵的事：「活著就該不斷做功課。人年紀大了要運動，年輕人想耍帥也要練身體──你的身體、你的思想，都不是長好了就結束，它們需要你繼續努力。我最近感受特別深，從國家到世界再到自然環境變化劇烈，你身在其中卻完全不理會？我們總以為工作、賺錢、成功才是人生目標，但其實人生功課不只這些。」

她毫不掩飾地指出：「國民黨的問題就在於停止學習。錯了不敢承認、不肯檢討，這才是真正可怕的地方。」她認為連署名單出包應及早承認錯誤，否則只會演變為全國性的混亂與災難，「讓整個社會看著你耍脾氣丟臉，是件很悲哀的事。大家都看得出來你沒在進步，黨也一樣，別人看得一清二楚。」

她強調，最起碼每位國民都能做到的一點就是不再說「我不碰政治」。「一個國家就像一個家，每個人的付出與進步都算數。你該關心事情的本質，而不只是表明立場。所謂立場要有思想作為基礎，而不是先給自己貼上顏色，然後就一成不變。」

影片中這個三口之家，正是當代台灣社會情緒張力的縮影。王小棣表示，孩子或許未必真正理解父母爭執的內容，但他對氛圍是敏感的。「其實我們每個人都焦慮，就算你在咒罵他人、撕毀連署書，或對志工大吼大叫，這些都是你在反映內心的不安。要有勇氣直面自己的焦慮。」

近日另一部引發熱議的罷免影片《台灣女人篇》由朱詩倩導演推出，描繪女性志工在罷免行動中的身影，感動無數觀眾。《做功課篇》同樣呈現這個現象。至於王明台飾演的不做功課的父親角色，王小棣表示自己並不苛責。她理解男性從小被灌輸「要扛責任」的社會期待，傾向築起堡壘保護家庭，在這樣的氛圍下會更堅持自我判斷、要求家庭「別生事」。但她也欣慰地看到新一代男性不再背負這麼重的包袱，並鼓勵他們放輕鬆：「就當成功課了解一下，大法官人數不足會怎樣？沒有憲法法庭真的不關你的事嗎？」

王小棣一向擅長引導童星，在《做功課篇》中小男孩演出自然、情感真摯，成為全片焦點。她透露這名童星本身就對政治有所了解，家教良好、台語流利，是個關心國事的小小公民。男孩的父母支持罷免行動，也願意讓他參演；試戲時，光是提到「爸爸罵媽媽」，他就眼泛淚光。片中質問父親「媽媽難過你不用管嗎？」一幕，完全是真情流露。

由於家庭背景緣故，王小棣時常被外界誤貼深藍標籤，對此她不以為然：「難道你住在營隊裡嗎？用顏色貼標籤反而讓人看見你沒做功課。例如黃國昌，你能說出他是什麼營嗎？應該看他怎麼思考、怎麼行動。」

她也感嘆，以前家家訂報紙的習慣早已消失，如今媒體生態變遷，使人更容易困在資訊的同溫層中。她建議，想理解這個時代，就不要只看自己想看的東西。她分享自己臉書上有兩位年輕朋友立場迥異，曾經激烈爭執，但她選擇保留他們在自己的社群中：「不一定要常聊天，但你要看到他們的觀點、他們的痛與堅持。那是你生活中必須保留的一部分。」

公民11號：《做功課篇》

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