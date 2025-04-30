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廖峻房地契、存摺都在她手中！楊小姐遭告竊盜 氣炸發聲明

廖峻（圖）2018年第一次中風之後，由身旁的楊小姐擔任主要照顧者。（翻攝自臉書）廖峻（圖）2018年第一次中風之後，由身旁的楊小姐擔任主要照顧者。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕廖峻今年4月17日3度中風，已從加護病房移至普通病房，但他2018年第一次中風之後，主要是他身旁的楊小姐擔任主要照顧者，據悉，廖峻看病時就會住在楊小姐台北的家，楊小姐還將主臥房讓給廖峻，而廖峻也因信任，將房地契、存摺等重要文件交付楊小姐保管，這回廖峻病倒，楊小姐到廖峻竹東的家拿東西反被廖峻兒子廖錦德告偷竊，且都是以「廖峻」名義提告，如今楊小姐氣到發聲明。

楊小姐在聲明中指出，與廖峻相識多年，過去七年來，陪伴他度過無數復健與就醫的日子，始終盡心盡力、無怨無悔，將廖峻視同親人，只願他平安健康。她也提到廖峻基於信任，將許多重要私人物品託付由她保管，並多次親口叮囑：「東西先交給妳保管，要給誰，由妳來決定。」

楊小姐發出聲明。（楊小姐提供）楊小姐發出聲明。（楊小姐提供）

然自廖峻住院後，其家屬第一時間就開始要求楊小姐交出廖峻物品，且不允許楊小姐前往探病，甚至廖峻才住院不到半個月，立即以廖峻名義對楊小姐提出各種刑事告訴，她說：「以上種種曲解與指控，對於一位陪伴廖大哥多年、照護不曾間斷的本人而言，內心無比錯愕與悲傷。」認為昔日廖峻與她之間的信任與付出，而今竟成為家屬攻擊的理由，令人寒心與無奈。

此外，楊小姐指出廖峻意識清楚時，多次重申交付物品需依他意願處理，如今若貿然交出物品，恐違背廖峻託付，若堅持不交，又可能被誤會居心叵測，實處進退維谷之境。為避免爭議擴大，亦為保全廖峻託付之意願，楊小姐將委託律師代替與廖峻聯繫、交付所有廖峻私人物品，「未來，將依廖大哥本人之指示與法律程序，由他親自指定信任之人領回。」

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