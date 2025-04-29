Makiyo踢爆女星紅了不認人！薔薔3線索猜出「真實身份是她」

Makiyo（左）作客薔薔Podcast節目《薔薔栗膠》。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Makiyo近日作客薔薔新開設的Podcast節目《薔薔栗膠》，首集就火力全開更爆出陳年內幕，坦言曾與她是好友的女星在走紅後「翻臉不認人」，甚至遭母親「Ma媽媽」出手開嗆導致場面一度尷尬凝結。當線索曝光後，薔薔秒猜出該女星的真實身份，話題也立刻在網路上迅速發酵。

Makiyo（右）與楊丞琳過往同為節目《我猜我猜我猜猜猜》主持人。（翻攝自臉書）

Makiyo在節目中回憶當年與這位女星感情深厚，尚未走紅時更幾乎天天到她家吃喝玩樂，然而卻在初嚐走紅的滋味後的一場公益活動上，經過Ma媽媽面前竟裝作不認識，讓Ma媽媽氣得當場開嗆「哎唷！不認識我囉？以前吃喝玩樂都是我們家Ｍakiyo出的，現在都不記得了？」當場讓該女星臉色鐵青，全場更是一片靜默，氣氛尷尬到極點。

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薔薔聽完這段陳年內幕後雖然目瞪口呆，不過好奇心旺盛的她馬上追問真實身分，Makiyo則給出「大家都認識、同期出道、演戲又唱歌、曾被罵很慘」等線索。沒想到，薔薔迅速猜出該女星為楊丞琳，Makiyo也當場點頭證實，如今這起被遺忘的往事隨著節目播出再次浮上檯面，也讓外界重新關注當年那段「友情變質」的辛酸故事。

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