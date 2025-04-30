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娛樂 最新消息

才爆捲款300萬 ！台灣玩具網紅突離世 消費者憤嗆「被當白癡」

〔記者邱奕欽／台北報導〕台中知名模型開箱YouTuber「大叔聊玩具」何凱恩3月才傳出經營權移交風波，接手方指控他捲款潛逃，導致159種商品無法出貨，受害者初估約300人、金額高達300萬元，許多消費者組成自救會求償。然而，事態急轉直下，何凱恩的胞弟昨（29日）晚間突然宣布何凱恩已於28日辭世噩耗，令外界震驚與錯愕。

「大叔聊玩具」何凱恩3月才爆出捲款300萬潛逃，如今被胞弟證實離世噩耗。（組合照，翻攝自臉書）「大叔聊玩具」何凱恩3月才爆出捲款300萬潛逃，如今被胞弟證實離世噩耗。（組合照，翻攝自臉書）

何凱恩的弟弟透過其臉書證實噩耗，沉痛表示「懷著沈重悲傷的心情告知各位，我哥哥何凱恩已經離開了。」同時感謝外界過去對哥哥的包容與支持，並請求尊重家屬隱私，相關儀式細節將不公開。不過，該文下方仍有消費者氣憤留言質疑「請問我所下訂的玩具誰要幫他負責供貨？麻煩你們出來說明清楚好嗎？不要讓我們這群被安撫過的消費者當白癡在耍！」

「大叔聊玩具」YouTuber頻道擁有超過3萬訂閱，在模型圈有不小影響力，自去年11月起出現貨款與交貨問題，1月起轉讓經營權後，接手的新公司起初承諾處理舊案，沒想到卻在3月改口要求消費者自理，受害者約300人、金額高達300萬元，爆發大規模爭議。何凱恩生前曾否認捲款並指控新公司持球棒、電擊棒闖入店面，雙方當時互控報警，未料竟傳來噩耗，讓整起事件更添撲朔迷離。

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