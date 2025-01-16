曾沛慈耍寶扮炸蝦 babyMINT變英熙娃娃

林宥嘉（中排左四起）、動力火車、曾沛慈，以及babyMINT（前排）等同門歌手開心參加旺年會。（華研提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕動力火車、林宥嘉、曾沛慈等同門歌手，去年在30個城市舉辦超過60場演唱會，前晚一起參加公司旺年會，曾沛慈零偶包，把自己扮成「炸蝦」，女團babyMINT則化身當紅《魷魚遊戲2》的「英熙娃娃」，逗趣說：「請各位繃緊神經，千萬不要輕舉妄動！」

迎蛇年，華研國際今年旺年會主題是「賀歲金蛇福滿家，蛇麼攏毋驚」，Dress Code主題色則是金色、金黃色，曾沛慈去年入圍金馬獎最佳女配角獎，這次把自己扮成「炸蝦」，祝福大家新的一年「炸起來嚇嚇叫」！

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動力火車人氣旺，尾牙表演邀約多，顏志琳和尤秋興談到：「2024年對我們來說是相當充實的一年，有演唱會、有新專輯，還有很多跟大家見面的演出機會；2025年，我們會持續保持身體健康，把握每一次演出唱歌給歌迷朋友聽的機會，也希望大家都能健康平安。」

林宥嘉的「idol世界巡迴演唱會」去年底在吉隆坡畫下句點，他感性說：「謝謝參與過這場演唱會的每個你。」他也不忘幫忙打歌，希望大家多聽他寫給畢書盡的《跟自己說再見》，「我非常喜歡這個作品，希望歌迷可以趕快學會一起唱。」

包括動力火車、林宥嘉、陳小霞、王治平、曾沛慈、李友廷、「木木」林葦妮、柯棨棋、陳泳希、沒有才能、黃祝賢儒、babyMINT、李家皓、郭幼康、LaDY、言菱、鄭馥儀等藝人都在旺年會上精心打扮，陳昊森雖因忙拍戲無法出席，仍提供紅包給同事抽獎，另外周蕙未現身，則是因為她與華研去年約滿，轉換新東家到群石。

寫過許多好歌的陳小霞相隔20年將再推專輯《老翅膀》，重新詮釋她寫給田馥甄、郭靜等人的歌曲。

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