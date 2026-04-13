被傳遭TVBS鎖定裁員 方念華火速罕吐心聲

向來低調鮮少受訪的方念華，一早罕見在臉書發聲曝光外界對其相關報導。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS電視台（以下簡稱T台）近期爆出大規模人力縮編，最新一波裁員名單，鎖定資深元老級主播方念華、謝向榮、吳安琪，謝向榮接受本報獨家專訪否認被裁，吳安琪則鬆口坦承告別電視新聞圈，至於入行以來向來低調、鮮少談論個人動向的方念華，被發現罕見發聲。

方念華今（13）日一早7時半左右，被發現在其私人臉書轉貼友人截圖T台相關新聞報導，留言：「對『火速』的認知，謝謝（友人）昨夜近11:00分享。」

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在方念華友人分享截圖，特別框出「強調報導內容不實，表示方念華目前持續擔任《Focus全球新聞》主播，並無傳言所述的裁員情事，且對於謠言不予回應」。

TVBS近期爆出大規模人力縮編，最新一波裁員名單，傳出鎖定資深元老級主播謝向榮（右）、吳安琪，但謝向榮昨晚仍播報黃金時段晚間新聞，吳安琪則鬆口證實被裁員。（翻攝自謝向榮臉書、資料照）

至於方念華動向以及吳安琪、謝向榮被指遭裁員，TVBS昨發聲明表示：「先前已於官方網站說明，將持續以審慎務實態度推動各項調整。有關後續細節，將不再另行說明，感謝各界關注與體諒。」

昨晚謝向榮在結束晚間新聞播報後回應記者：「一切如常，謝謝關心。」被發現仍坐鎮TVBS新聞台1800-2000晚間新聞；至於57歲吳安琪受訪認了被裁員，心情平靜感謝公司多年來栽培。

據調查，T台今年2月展開第一波裁員共計45人，接著又傳出第二波裁撤百餘人，資遣名單涵蓋攝影、SNG工程及駐地記者，並已於3月1日生效。

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