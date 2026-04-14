李貞秀雙重國籍反咬「黃國昌知情」 486評：兩大不利因素讓她一刀斃命！

486先生認為，李貞秀卸下立委身分之後，接下來可能還有「更重要的刑責」等著她。（記者廖振輝攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕李貞秀遭民眾黨開鍘心有不甘上政論節目爆料反擊，指「黃國昌早知情」！對此，觀察李貞秀雙重國籍爭議多日的「486先生」直言，他認為，民眾黨黨內支持的崩解，雖然讓李貞秀崩潰，但更重要的不只是卸下不分區立委這個身分而已，李貞秀還涉及了隱瞞雙重國籍身分、領取立委薪資，涉嫌觸犯刑法偽造文書、詐欺取財，以及貪污治罪條例中的「利用職務詐取財物罪」等罪責。

486先生在個人臉書發文寫道：

法律上的邏輯很清楚，擔任立委最基本的門檻就是不能有雙重國籍。

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雖然她一直拿兩岸條例當擋箭牌，說只要放棄大陸戶籍就好，但現在內政部跟陸委會的解釋已經趨向嚴格，不管是外國國籍還是中華人民共和國國籍，只要沒完成法定的除籍程序，就是沒有擔任公職的資格。

對於她被告發的，我認為有兩條大概是讓她一刀斃命！

◆「偽造文書罪」是目前檢察官最容易切入的地方。

每個不分區立委在就職前，她簽一份放棄外國國籍聲明書。如果李貞秀明知道自己手續沒辦好，或者明知辦不了卻謊稱辦好了，還在切結書上簽名保證自己沒雙重國籍，導致立法院人事處幫她辦理就職、領薪水，這在刑法上就是使公務員登載不實罪。

◆令一個看起來逃不掉的是「貪污治罪條例」。

這個罪名最重，刑度是七年以上。如果檢方認定她打從一開始就知道自己不符合資格，卻還是利用立委身分去領各種補助跟公款，這就可能不是一般的詐欺，而是進入貪污罪的範疇。

以前這類案件都是只追繳薪資，但如果檢方想要建立一個憲政判準，不排除會用重罪起訴。

我看這案子有兩個地方對她非常不利。

陸委會的證據保全，梁文傑提到的資料庫是關鍵。既然有一萬兩千多個陸配都拿得出除籍證明，偏偏她拿不出來，還在那邊扯 1993 年就已經除籍，這說法跟當時的法律環境根本對不起來，在法官眼裡就是高度不可信。

根據我經驗，在刑事攻防，一旦你的說法被證明是謊言，主觀犯意就很難賴掉。

再來是今天政治與法律的連動的部分。民眾黨中評會都開除她黨籍，這代表連她自己人都不想幫她背書，覺得她的誠信有問題。這會直接削弱她在法庭上辯稱誤解法律的說服力。

假如中國人李貞秀拿不出確鑿的證據，證明她在就職前真的有盡力去辦理，或者確實已經完成除籍，那偽造文書跟詐欺的成罪機率大概就八九不離十了。

真的是好爽阿～～～～～～

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