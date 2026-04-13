TVBS新買主曝光 電視名嘴疑洩口風

TVBS辦公大樓位在台北市內湖區。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS電視台（以下簡稱T台）近期爆出大規模人力縮編，最新一波裁員名單，鎖定資深元老級主播方念華、謝向榮、吳安琪，但最新消息只有吳安琪離職，市場更盛傳T台有意以75億元出售，甚至傳出中信金大股東辜仲諒有興趣買下T台。對此，中信金表示，「與本公司無關」，辜仲諒友人則代他澄清表示：「絕無此事。」

電視名嘴、資深媒體人吳靜怡今（13）日上午在Threads發文，先引述新聞「TVBS擬大規模裁員後出售！傳辜仲諒、蔡明忠、台鋼集團三龍搶珠」，吳靜怡評論指出：「目前這三龍都否認，不過呢~真正想要買的是某間媒體啦！講出來你會怕！」

請繼續往下閱讀...

吳靜怡發文後，底下有網友留言：「只能被中天買走，沒辦法。」對此，吳靜怡沒否認但回應：「沒辦法多說什麼。」

辜仲諒日前甫斥資逾100億元取得台泥5.26％股權，成為台泥第一大股東，12日又傳出辜仲諒有意買下T台，甚至傳出已與T台大股東、宏達電董事長王雪紅簽署MOU。市場人士表示，T台要出售的消息已在市場傳了數月，因中信辜家對一直對媒體有興趣，因此市場有相關傳言。

市場人士指出，辜仲諒一直對媒體有興趣，過去蘋果日報、壹週刊等媒體易主，市場都曾傳出辜仲諒有接觸，但最後都不了了之。目前中信辜家三兄弟中，除了老二辜仲瑩有緯來電視台之外，老三辜仲立也創立「知新聞」，顯見中信辜家對媒體的興趣。

相關新聞：TVBS裁掉資深主播 開台元老滄桑發聲





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法