（直擊）水樹奈奈抵台超卡哇伊！粉絲接機等13小時復活了：歡迎回家

水樹奈奈精心打扮，用最好的一面與接機粉絲見面，攝影大哥一定也要拍得美美的。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本聲優天后水樹奈奈暌違7年半重返台北，將於4月11、12日在台北國際會議中心TICC開唱，今天一大早9點就有粉絲等在松山機場，直到晚間快10點才接到水樹奈奈，等了超過13小時仍覺得好值得，因為水樹奈奈超級卡哇伊。

水樹奈奈一出關看到粉絲，就露齒大笑。（記者胡舜翔攝）

水樹奈奈的「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026+」巡演到各大城市舉行，不過上海場因為不可抗力因素，在今年1月宣布取消。台北場則照舊進行，於本週六日在台北國際會議中心開唱兩天，預計將吸引上千名粉絲朝聖。

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水樹奈奈雖然沒有特別停下腳步，不過用滿滿的熱情感謝粉絲的接機。（記者胡舜翔攝）

水樹奈奈今天晚間搭乘JL99班機抵達松山機場，雖然時間已經很晚了，但明顯看出有盛裝打扮，雖然她並未停下腳步拍攝，不過始終面帶燦笑，還向粉絲揮手、比愛心，親和力十足。台灣粉絲不但穿著寫有「水樹奈奈」的服裝，還拉起「歡迎回家」等布條，加上活力滿滿的歡呼聲，用熱情以及溫暖歡迎水樹奈奈來到台灣。

水樹奈奈還比出愛心，太犯規了吧。（記者胡舜翔攝）

等了一整天，照理來說粉絲應該很心累，結果看到水樹奈奈出關的瞬間，全場粉絲立刻復活，紛紛向她揮手、大喊「奈奈」，一掃長時間等待帶來的疲憊，雖然沒有拍照或者簽名，不過能近距離見到偶像一面仍心滿意足。

水樹奈奈都要走出松山機場外頭，還是高舉著手與粉絲打招呼。（記者胡舜翔攝）

水樹奈奈自2000年以歌手身分正式出道以來，以穩定的現場實力與高度完成度的舞台演出，長年累積跨世代支持。她不僅締造女性聲優歌手首度登上東京巨蛋開唱的紀錄，也持續在大型場館巡演中刷新聲優歌手的舞台規模，成為結合實力與動員力的代表人物。

帥哥工作人員指引路線，手擋在前面，也擋不住水樹奈奈要與粉絲揮手的心。（記者胡舜翔攝）

除了音樂活動，水樹奈奈同樣活躍於動畫與遊戲配音領域。她的聲音表現橫跨多種類型角色，成功讓「聲優」與「歌手」兩條路線在同一職涯中並行發展，也因此被視為「聲優天后」時代的重要象徵。

水樹奈奈粉絲面對《自由時報》的鏡頭超嗨，展現出「媽媽我上電視了」的興奮情緒，可惜不是電視。（記者胡舜翔攝）

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