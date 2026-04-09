酷的夢經紀人揭私下「真面目」！ 坦言「無數次想離職」但......

酷（右）與經紀人阿毛（左）。（圖翻攝自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕擁有超過230萬訂閱的法籍YouTuber「酷」（KU），日前遭其團隊「酷的夢」前員工指控沒依法保勞健保、職場工作邊界模糊等，還爆料他私底下曾脫口「台灣人就是自卑」的「辱台」言論，引發輿論熱議。對此，酷昨晚（8日）終於發聲回應，跟他合作多年的經紀人「阿毛」也跳出來幫老闆說話，強調酷是位願意傾聽員工意見、與員工溝通的人。

酷先前為阿毛徵助理，因為再三強調「玻璃心者不適合」，釣出部分網友抨擊。隨後有自稱是前員工的網友在社群分享經驗談，進一步讓輿論沸騰。沉寂數日的酷，昨晚終於發布聲明回應，證實的確有這名前員工的存在，並一一反駁相關指控，並強調自己從未說出「台灣人就是自卑」這種話，大批粉絲留言相挺、鼓勵。

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阿毛也透過IG限動發聲：「跟酷一起工作，今年邁入第6年了。我不會說他是一個多好或多完美的老闆，但我可以說，他是一個願意傾聽並調整的老闆。這6年來，我們的工作過程中其實有過很多摩擦，到現在也還是會有不開心的時候。但他很願意主動找我聊、去面對問題，然後把話講開、把誤會解掉，而不是放著不管。」

「因為我們一直都有一個很共同的目標：把影片做得好看。也很清楚，只有在關係夠好、工作開心的情況下，才有辦法一起走得長久、做出更好的內容。老實說這份工作並不輕鬆，有很大的壓力、也有很多挑戰，我也有過無數次想離職的念頭。但如果你有在進步、有再成長，酷其實是一個很不吝嗇的老闆。不管是獎金還是年終，隨著頻道一起變好，他也願意跟大家一起分享成果。」

「最重要的是我覺得這裡也是一個很好成長的地方，因為你會一直看見自己的不足，而當你想證明的時候，你就能變得更強！」

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