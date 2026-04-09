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娛樂 最新消息

吳子嘉控陳時中A一億美元判8個月定讞 486先生激酸5字

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照）美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉因公開指「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A1億美元」，被時任衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌提告妨害名譽。台北地院依2罪判吳子嘉合併應執行8月徒刑，可易科罰金24萬元。

案經上訴，高院今（9）日宣判駁回上訴，全案定讞。中午左右，團購電商名人「486先生」陳延昶在臉書發文評論此事，他說：「刑期超過6個月，基本上入獄服刑機會非常大，除非社會勞動。」最後補上嗆辣5字：「真的是活該。」

吳子嘉受訪表示，在做調查報導時有兩個原則，有證據或有依據，尤其針對政府高官的報導，只要有非常強的依據做基礎的話，就足夠達到報導的要件，法官判決的重點應是要對台灣維持全面性的新聞自由，做報導就是整體性，這在新聞學上也是這樣教的。

吳子嘉認為，此案有非常堅強的依據，尤其對象是蘇貞昌是行政院長等級的官員、陳時中是衛福部長，認為應給媒體更寬鬆、更大的報導空間，國家的言論自由、新聞自由才會更進步。

吳子嘉說，對於法官的判決，他欣然接受並表示自己已經73歲，也沒有再退縮，「台灣的新聞自由，是中華民國的驕傲，也是國家的驕傲，這樣的驕傲一定要持續。」

相關新聞：吳子嘉控陳時中A走一億美元判8月 二審上訴駁回定讞

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