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娛樂 最新消息

心疼TVBS前同事被fire？ 張雅琴辛辣點評：資歷從來不是保障

〔娛樂頻道／綜合報導〕TVBS近日傳出資深主播列入第3波裁員名單新聞，除了吳安琪坦言將離開現職，傳聞中的方念華和謝向榮皆對外否認，但消息已引發新聞媒體從業人員譁然，甚至成為網路論戰焦點！

資深媒體人張雅琴看T台裁員一事，認為公司與員工之間本來就是對價關係，資歷從來就不是保障。（翻攝自IG）資深媒體人張雅琴看T台裁員一事，認為公司與員工之間本來就是對價關係，資歷從來就不是保障。（翻攝自IG）

對此，曾是T台開台元老、現為年代電視台政論節目《雅琴看世界》主持人及1800當家主播的張雅琴從另一角度觀察指出，這就是職場現實，這也不單是某一位主播的去留問題，而是整體社會對鎮「職涯安全感」的集體焦慮與投射。

據UDN報導，張雅琴說認為這件事之所以引起高度關注，其實就是一種「投射心態」，多數上班族在企業體制中投入多年心力，期待穩定發展甚至順利退休，但當看到熟悉面孔被裁撤，自會引發不安。

張雅琴感同身受表示，在流言四起時，播報人員還需面對外界指點，那種「下一個就是你」的氛圍，對當事人而言，不只造成心理壓力，也是職場的真實縮影。

雖然企業有權調整經營策略，但張雅琴也點出企業評估人力成本的核心要素，「就是被需要性」，公司與員工之間本來就是對價關係，資歷從來就不是保障，任何人都不應以功臣或資歷自居，更不能因為過去的成績就認為地位穩固，或以為靠一昧討好或依附誰就能長久。與其焦慮誰會被誰取代，不如專注讓自己持續保有競爭力，在當下的位置把事情做好，做出最大的價值。

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