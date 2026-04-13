60歲劉嘉玲現身北京容貌大變 一部位被指不自然

在劉嘉玲最新曝光照片，她的鼻子似乎與過往有所不同。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕60歲香港女星劉嘉玲近年減產拍戲，但一舉一動仍是鎂光燈焦點，近日於北京出席活動，現場影片及照片曝光，極佳狀態旋即引起熱烈討論。

從現場影片可見，劉嘉玲身穿墨綠色風衣，配上一頭俐落短髮及誇張金色耳環，打扮時尚有型。臉上精緻妝容的她精神煥發，神采飛揚，活動上全程笑臉迎人，親切與工作人員互動，盡顯巨星風範，其緊緻皮膚和優雅氣質，完全看不出已屆花甲之年，逆齡美貌令人驚艷。

請繼續往下閱讀...

然而在一片讚美聲中，眼尖網民卻將焦點放在她五官變化，認為她臉上一處「轉變極為明顯」。不少網友留言指出，劉嘉玲的鼻子似乎與過往有所不同，看起來比以前更大，鼻翼變寬，更有「鼻孔外露」情況。

在網路流傳截圖中，網友對劉嘉玲容貌議論紛紛，直言「她的臉我只注意到這個鼻子，這鼻子太顯眼了」、「怎麼鼻孔都變大了」，更有人猜測她是否做了醫美，留言「是不是做過鼻子，感覺朝天了呢，以前不是的」、「就（是）不自然」，認為她的鼻子「感覺貼到了臉上」。

儘管如此，劉嘉玲每次現身總能成為全場焦點，自信氣場依然強大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法