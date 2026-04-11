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娛樂 最新消息

朱海君與NONO離婚了？陳凱倫鬆口洩心聲：她是好媽媽

朱海君近年因為老公NONO的風波，行事低調。（記者陳奕全攝）朱海君近年因為老公NONO的風波，行事低調。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳凱倫今（11）日主持「玉梅十週年紀念音樂會」，表演嘉賓有翁立友、朱海君、李翊君、王中平等人，陳凱倫稍早受訪，提到朱海君近況，他坦言兩人雖沒有私交，但非常心疼對方境遇：「她是個好女孩」。

朱海君近年因為老公NONO的風波，行事低調。（記者陳奕全攝）朱海君近年因為老公NONO的風波，行事低調。（記者陳奕全攝）

朱海君近年因為老公NONO的風波，行事低調，看著也消瘦不少，這陣子還有許多傳聞爆出，像是朱海君為扛家計，頻繁商演，以及也傳她與NONO已經離婚。不過稍早媒體上前關心朱海君近況，她瞬間變臉，身旁的工作人員也馬上做出掩護手勢，隨即快速小跑步離場。

陳凱倫過去與朱海君同台過，稱讚對方是個很nice的人，而且也是個好媽媽，表演時也常帶著孩子一起，至於離婚傳聞？陳凱倫說自己也是看新聞才知道，並不清楚實情，而近期朱海君清瘦不少，陳凱倫則覺得還好：「我反而覺得她越來越漂亮、越唱越好！」陳凱倫也有感而發表示，「靠自己最重要，好緣份就來了。」意在盼她順心圓滿，再三強調對是否離婚一事不知情。

朱海君稍早登台演唱演唱江蕙《落雨聲》、鳳飛飛《相思爬上心底》等歌曲，舞台上，陳凱倫問她得金曲前是幾公斤？朱海君說當時45公斤，後來有胖到50公斤，不過陳凱倫也說最近看著確實瘦了，朱海君則靦腆表示：「就可能覺得上台當藝人，想要穿更多更漂亮的衣服。」

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