具俊曄油畫大S栩栩如生！小S揭姐夫現況：眼神裡有光了

小S復工首場實體活動談姐夫具俊曄。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕小S今（9）日出席巴黎萊雅復工首場實體活動。除了分享自身心境轉變，外界也十分關心姐夫具俊曄的近況。小S透露，具俊曄目前專注於繪畫創作，已累積十多幅大S的油畫像，細膩程度連她看了都驚嘆：「姐夫把姐姐的靈魂都畫出來了。」

被問到是否會邀請姐夫上《小姐不熙娣》，小S體貼表示：「他現在對上節目沒興趣，我不想要為難他。」她透露，具俊曄現在將所有心思都投入在繪畫中，且技巧從素描精進到油畫，每次聚餐都會主動分享手機裡的畫作。

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小S分享具俊曄目前專注於繪畫創作，已累積十多幅大S的油畫像。（記者陳奕全攝）

小S感性說道，油畫要畫出「眼神」最難，但具俊曄筆下的作品卻讓她第一眼就震撼，「他把我姐眼神裡的靈魂都畫出來了，真的栩栩如生。」她甚至開玩笑說，因為畫得太像真人，看到照片的第一秒還會忍不住說：「喔！형부（姐夫）等一下！」試圖用幽默化解感傷。

看著具俊曄從悲痛中尋找出口，小S欣慰表示，現在每週與姐夫相聚，都能感覺到他越來越好，「以前他眼神是黯淡的，現在吃飯時，他的眼睛裡已經有了亮光，我跟他開玩笑，他也終於會笑出來了。」

具俊曄狀態好轉，小S擬替姐夫辦「遺作愛心畫展」。（翻攝自IG）

看到姐夫筆下展現出大S各種不同的美，小S直呼：「只放在家裡太可惜了！」她透露未來想幫姐夫辦畫展，讓大家看見「最愛大S的巨星姐夫」眼中的妻子是什麼樣子。她甚至構思將畫作以平實的價格賣給真正愛大S的粉絲，「讓他們放在家裡收藏，希望大家可以永遠記得她狀態這麼好的樣子。」

而早前有傳S媽黃春梅與具俊曄檯面下不和，對此小S無奈說：「完全沒有這件事，我們全家現在更加的緊密更加的彼此相愛，而且我們知道我們一定要互相扶持，所以那個就是就是酸民講的話，我幹嘛不理他，我幹嘛回覆啊。」

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